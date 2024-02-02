Al Ruwais’teki Katar Deniz Harp Okulu kampüsünde, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani’nin katılımıyla gerçekleştirilen törene, Tamer Kıran ile PRÜ Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, Mütevelli Heyet Üyeleri Metin Ataç, Dr. Özkan Poyraz, Prof. Dr. Mustafa İnsel ve öğretim görevlileri iştirak etti.



Katar Silahlı Kuvvetleri ile Piri Reis Üniversitesi arasında 2018 yılında imzalanan iş birliği anlaşmasına dayalı olarak, Piri Reis Üniversitesi tarafından Katar MGNA Deniz Harp Okulu’nda akademik eğitim verilen Katar Deniz Kuvvetleri bağlısı 63 Deniz Teğmeni mezun oldu.



PRÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Tamer Kıran ve Rektör Prof. Dr. Nafiz Arıca, tören öncesinde ve sonrasında Katarlı yetkililerle iş birliğine ilişkin verimli görüşmeler yaptılar.



Tamer Kıran ve beraberindekiler törenin ardından Doha’da Türkiye’nin Katar Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu’ya da nezaket ziyaretinde bulundu.

Vira Haber