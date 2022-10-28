İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran'dan 29 Ekim Mesajı

Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında… Bir asra ulaşmaya bir yıl kala Cumhuriyetimizin kuruluşunun yıldönümünü büyük bir onur ve mutlulukla kutluyoruz.

Şanlı tarihimizin önemli bir dönüm noktası olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı, Türk milletinin büyük fedakarlıklarla, çok kısıtlı imkanlara rağmen büyük inanç ve azimle verdiği Milli Mücadele’nin ardından kazanılan zaferle mümkün olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu yana geçen süreçte her zorluğun üstesinden gelmeyi başarmış, bugün Dünya’nın sözü dinlenen, saygın ve güçlü ülkeleri arasında yerini almayı başarmıştır. Bizlere düşen; milletçe birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sahip çıkıp, Cumhuriyet kazanımlarını koruyarak, daha güçlü bir Türkiye yolundaki hedefe bütün gücümüzle katkı sağlamak olmalıdır.

Sivil bahriyemizin temsilcileri olarak bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürken, bu eşsiz ve aziz vatanı bizlere miras bırakan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu topraklar için tereddütsüz canını feda eden şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Tamer KIRAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı