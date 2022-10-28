Tamer Kıran, “Hayırlı Olsun” Ziyaretlerini Kabul Etti

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 27 Ekim 2022 günü, Türkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayi İşçileri Sendikası Yönetimi ile Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atilla Yurdagül ve beraberindeki okul mezunlarının “hayırlı olsun” ziyaretlerini kabul etti.

Başkan Tamer Kıran, Oda Merkezinde gerçekleşen ziyaretlerin ilkinde Türkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayi İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Necip Nalbantoğlu ve Başkan Yardımcısı İsmail Erbaş’ı ağırladı.

Nalbantoğlu ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın denizcilik sektörünün çatı kuruluşu, amiral gemisi olduğunu belirterek, “Aynı gemide yolculuk ediyoruz. Sayın Başkan kaptan köşkünde, benim işçilerim de güvertede, makine dairesinde… Bugün ilişkilerimiz en güzel safhada… Ben sayın Başkana ve yönetimine hayırlı olsun demek için geldim” dedi.

Bu ziyaretin ardından Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atilla Yurdagül ile okulun mezunları ÇEKSAN Tersanesi Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Bayrak, Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Genel Sekreteri Kaptan Özgür Doğan Güneş ve GN Group Corporation Satınalma Müdürü Oğuz Ataç hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Atilla Yurdagül de, Deniz Ticaret Odası’nın okullarına her zaman destek verdiğini belirterek, “Denizcilikte her zaman bize vizyon açan Başkanımızla beraberiz. Başkanımıza şunu söylemek istiyorum. Pruvamız neta, rüzgarımız kolayına olsun. Allah selamet versin” dedi.