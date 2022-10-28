KOSDER'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Yüce milletimizin dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mücadeleyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazandığı İstiklal Savaşı; aynı zamanda ulusumuzu karanlıktan aydınlığa çıkaran Cumhuriyetimizin temellerinin atılmasına vesile olmuştur. Demokrasinin ve özgürlüğün ana unsuru olan Cumhuriyet, türlü zorluklara ve yokluklara rağmen kenetlenerek bağımsızlığını elde eden Türk ulusunun en değerli kazanımıdır. Eşitlik ve özgürlüğün ne anlama geldiğini bilen ve bu fikirle millet egemenliğine sımsıkı sarılan halkımız, Cumhuriyetimizin tüm değerlerini tam 99 yıldır iliklerine kadar benimsemiştir. İradesi, yüksek öngörüsü ve ufkuyla bu mirası bizlere bırakan Atatürk, “Benim naciz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır.” sözleriyle, ulusumuzun Cumhuriyet’i sonsuza dek yaşatacağına dair inancını göstermiştir. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına doğru ilerlerken, aynı azim ve inançla Atatürk’ün çizdiği yolda sağlam adımlarla yürüyerek Cumhuriyet’in değerlerine sonsuza dek sahip çıkmak hepimizin görevidir.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Pınar Kalkavan Sesel

Yönetim Kurulu Başkanı

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği

