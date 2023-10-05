İMEAK DTO Ekim Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

İMEAK DTO Meclis Ekim Ayı Toplantısı Meclis Başkanı Başaran Bayrak başkanlığında yapıldı. Meclis gündemi şu şekilde aktarıldı;

Odamız Meclisi’nin 07.09.2023 tarih ve 11 sayılı toplantı zabıtlarının görüşülmesi ve onaylanması.

2023 Ağustos ayı fasıllar arası aktarım talebinin görüşülmesi ve onaylanması.

2023 Ağustos ayı mizanı'nın görüşülmesi ve onaylanması.

2016, 2017 ve 2018 yıllarını kapsayan aidatların terkin edilmesinin görüşülmesi ve onaylanması.

Odamız yönetim kurulu’nun eylül ayı faaliyetlerinin sunumu ve Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın konuşması.

Şube başkanları, meslek komite başkanları ve meclis üyelerinin sektörel, bölgesel görüş ve önerileri.

Dilek, Temenniler ve kapanış.

Tamer Kıran'ın konuşmasının ardından Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca Üniversite ile ilgili bir sunum yaptı ve soruları cevapladı.

Tamer Kıran konuşmasına İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısını kınayarak başladı.

'Konuşmama, Başkent Ankara'da, Yüce Meclisimizin yeni yasama dönemine başlayacağı Pazar günü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısını kınayarak başlamak istiyorum. Saldırıda yaralanan güvenlik görevlilerimize ve İçişleri Bakanlığımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Teröristlerin, saldırı öncesi Kayseri’de şehit ettiği veteriner sağlık teknikerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemiz, 40 yıldır ağır bedellere neden olan bölücü terör sorununa karşı çok büyük mesafe kat etti. Güvenlik güçlerimizin bundan sonra da teröre karşı azim ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceklerine ve ülkemize yönelik hain planları boşa çıkaracaklarına yürekten inanıyorum.

Eylül ayında küresel ekonomide risk iştahının azalmaya başladığını gördük. Bir taraftan küresel ekonomi yavaşlamasını sürdürürken diğer taraftan enflasyonun düşüşünün istenilen hızda olmaması nedeniyle başta Amerikan Merkez Bankası Fed olmak üzere merkez bankalarının sıkı para politikasında kararlılıklarının devam etmesi bu düşüşün temel nedenleri olarak göründü. Son üç ayda %30’dan fazla artış gösteren petrol fiyatları ile %20’ye yakın artış gösteren doğalgaz fiyatları önümüzdeki süreçte enflasyonla ilgili kaygıları tekrar arttırmaya başladı.

ABD ve Hindistan dışında, başta Euro bölgesi olmak üzere yavaşlama çok daha belirgin hale geldi. Yılın ilk yarısında hizmet sektörlerinin desteğiyle gücünü koruyabilen büyüme dinamikleri son birkaç aydır hizmet sektörlerinin de gerilemeye başlamasıyla toptan bir yavaşlamaya dönmüş durumda. Bu yavaşlamada özellikle konut sektöründe sorun yaşayan Çin’in beklenenden daha düşük büyüme performansı da büyük rol oynuyor. Buna paralel olarak, küresel mal ticareti de yavaşlamasını sürdürerek, Temmuz ayında yıllık bazda %3,2’lik bir gerileme ile karşımıza çıktı.

Enerji fiyatları, özellikle petrol fiyatları büyük üretici devletlerin arz kesintileri nedeniyle ve nispeten güçlü büyüyen ABD ekonomisinin petrol stoklarını beklenenden fazla eritmesi ile yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Küresel yavaşlama ve Çin’deki sorunlar petrolün artış hızını frenleme potansiyeli de taşıyor. Bununla birlikte, enerji fiyatlarında mevcut artış oranı enflasyonist beklentileri olumsuz etkilemiş durumda.

Türkiye ekonomisine baktığımızda, iç talepte belli bir güç korunurken, dış talepte henüz güçlü bir toparlanma gözlenmiyor. Merkez Bankasının son iki aylık faiz arttırımları gerek kredi gerek mevduat faiz oranlarını hızlı bir şekilde yükselterek, tüketim eğilimini azaltmaya başladı. Makroekonomik dengelerimiz açısından bu sürecin devamını beklememiz gerekiyor. Büyüme ve istihdam dinamiklerini korumak için ihracatı destekleyen politikaların önemi çok daha artmış durumda bulunuyor.

Yaşadığımız yüksek enflasyon ortamı nominal değerler ile ciro ve karlılıkta önemli artışlar gösterse de enflasyondan arındırılmış reel değerler ciro ve karlılık büyümesinin çok daha sınırlı olduğunu gösteriyor.

Dünya genelini olduğu gibi ülkemizi de etkileyen zor bir ekonomik dönemden geçiyoruz. Böylesine kritik bir süreçte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı (OVP) çok kıymetli buluyoruz. Her şeyden önce iş dünyası ile yakın istişare ile hazırlanan programın, dünya finans çevreleri tarafından da pozitif yorumlandığını gözlemliyoruz. Nitekim birtakım uluslararası kuruluşlar da yukarı yönlü olarak Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini güncellediklerini açıklıyorlar. Programın başarıyla uygulanması neticesinde başarı sağlanacağına olan inancımı bir kez daha tekrarlamak istiyorum.

'Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, genel müdürler ve bürokratların katılımıyla fevkalade verimli bir toplantı yaptık'

Eylül ayının son günlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile İstanbul’da bir araya geldik. Bakanımız, Ağustos ayı Meclis toplantımızda bize hitap ederken, sektörümüzün her daim yanında olacağını ifade etmişti. Bu nedenle kendisi ve ekibiyle kısa bir süre içerisinde tekrar bir araya gelebilmiş olmayı çok değerli buluyorum. Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, genel müdürler ve bürokratların katılımıyla fevkalade verimli bir toplantı yaptık.

Türk Sahipli Deniz Ticaret Filomuzun Güçlendirilmesi ve Dünyanın En Büyük Filoları Sıralamasında İlk 10’a Girebilmesi Amacıyla, Odamız ve İlgili Bakanlıklarımız Tarafından Çalışması Yapılan Tonaj Harcı Kanun Taslağı’nın Yeniden Gündeme Alınması, Uygulamaya Konulması İçin Gerekli Mevzuat Düzenlemelerinin Yapılması,

Gemi ve Yat İnşa ve Yan Sanayi ile Bakım Onarım Hizmetlerinin Geliştirilmesi, Desteklenmesi ve Ulusal/Uluslararası Finansman İmkanlarıyla Güçlendirilmesi, Yarattığı Katma Değer, Döviz Getirisi ve İstihdam Nedeniyle Stratejik Sektör Olarak Desteklenmesi,

Yat İnşa ve Yan Sanayinde, Özellikle Süper Yat İnşasında Dünya Üçüncülüğü Konumunda Bulunan Bu Sektörün Uluslararası Pazarda Rekabet Gücünün Artırılabilmesi Amacıyla, Yat İnşa ve Yan Sanayi Sektörünün, Ayrı Bir Üretim Sahası ve Bölgesine Sahip Olmadığı Dikkate Alınarak, Özellikle Yabancı Müşteriler Açısından Cazip, Prestijli ve Toplu Olarak Bir Arada Bulunacakları Sadece Yat İnşa ve Yan Sanayi Yatırımcıları İçin İstanbul veya Kocaeli Sınırları Dahilinde Kıyılarımızda Uygun Toplu Bir Arazinin Tahsis Edilmesi,

Tersaneler, Gemi, Yat İnşa ve Yan Sanayi, Özellikle Süper Yat Olmak Üzere Yat İnşasında Uluslararası Pazarda Rekabet Gücünün Artırılabilmesi Amacıyla, Gemi, Yat İnşa ve Yan Sanayi Sektöründe Kalifiye Eleman Temininde Yaşanan Güçlüklerin Giderilmesi İçin Sektöre Özel İstihdam Tedbirlerinin Alınması,

Denizcilik Çalışma Sözleşmesinin (MLC 2006) Ulusal Mevzuat ile Uyumlaştırılması, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Kiralanan Liman Arazilerinin ve Limanların Yerlerinin İşletme Hakkı Sürelerinin Uzatılması ve Liman Yatırımlarına İlişkin Prosedürlerin Sadeleştirilerek, Limanların Ticari Katkı ve Etkilerinin Planlanarak Ülke Çapında Makro Düzeyde Projelendirilmesi,

Denizcilik Sektörümüzde Uluslararası Regülasyon ve Kurallara Uyum İçin Gerekli Enerji Verimliliği ve Yeşil Dönüşüme Yönelik Devlet Teşvikinin Sağlanması, Avrupa Birliği Eşdeğeri Bir Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi Oluşturulması, Alternatif Yakıtların Geliştirilmesi ve Üretilmesi, Bu Amaçlar Doğrultusunda Ulusal ve Uluslararası AR-GE ile Finansman İmkanlarının Yaratılması ve Bu Konudaki Çalışmaların Yaygınlaştırılması,

Deniz Turizmi Araçlarının ve Diğer Çeşitli Deniz Araçlarının Faaliyet Alanına Göre Uygun Bağlama ve Barınma Yerlerinin Tahsis Edilmesinin Sağlanarak, Kullanım ve İşletiminin Yasal Hale Kavuşturulması, Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgeli Yanaşma, Bağlama ve Barınma Yerlerinin Oluşturulması,

Deniz Turizmi ve Yolcu Gemisi Türündeki Araçların Tekne İmal ve Çekek Yeri Yetersizliği ve Marmara, Ege ve Akdeniz Kıyılarındaki Tekne İmal ve Çekek Yeri İhtiyacının Giderilmesi,

Ulaştırma Ana Planı ve Kıyı Yapıları Master Planı Çerçevesinde Balıkçı Barınakları Yatırımlarına İhtiyaçlar Nispetinde Devam Edilmesi, Âtıl Olanların ve Atıl Kapasitelerinin Öncelikle Deniz Turizmi Araçları Olmak Üzere Diğer Çeşitli Ticari Deniz Araçlarına Tahsis Edilmesi,

Limanlarda Tek Kart Uygulamasının Hayata Geçirilmesi olmak üzere toplam 11 başlık altında topladığımız sorunlar ve çözüm önerilerimiz hususunda görüş alışverişinde bulunduk.

Yine geçen hafta Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve çalışma arkadaşlarından oluşan bir heyetle Tuzla tersaneler bölgesindeki inceleme gezisine katıldık. Ardından Bakanımız ve Heyeti ile GİSBİR'de bir toplantı yaptık ve bu toplantıda da sektörümüzün çalışma hayatına ilişkin konularını Sayın Bakanımıza arz ettik.

Her iki Bakanımıza da denizcilik sektörüne gösterdiği yakın ilgiden ötürü bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.

Hatırlayacağınız üzere Mayıs ayında yaptığımız Meclis toplantımızda kabul edilen Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ, 19 Eylül’de Resmi Gazete'de yayım tarihinden 1 ay sora yürürlüğe girmek üzere yayımlandı. Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda İngilizce tercümesini de yaptırarak sirküle ettiğimiz yeni tarifenin sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum.

'Piri Reis Üniversitemiz bu yıl da öğrencilerden büyük ilgi gördü.'

Hafta başında Piri Reis Üniversitemizin 2023-2024 akademik yılı açılışını gerçekleştirdik. 15 yaşında, henüz çok genç bir üniversite olmasına rağmen Piri Reis Üniversitesi’nin, ülkemizin denizcilik eğitimi ve teknolojilerinin gelişiminde lider, dünyanın saygın üniversitelerinden biri olma vizyonuyla çıktığı yolda her geçen gün hızla ilerlediğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Piri Reis Üniversitemiz bu yıl da öğrencilerden büyük ilgi gördü. Üniversitemize yeni akademik yılda Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk tercih, birinci ek kontenjan, dikey ve yatay geçiş ve lisansüstü olmak üzere toplam 1583 öğrenci kaydoldu. Bugün itibariyle öğrenci sayımız 6771’e ulaştı. Bölümlerimizin çoğu bu sene kontenjanlarının tamamına yakınını doldurmayı başarırken, giriş puanları açısından da önemli yükselmeler gerçekleşmiştir. Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, bu konuda birazdan daha detaylı bilgiler verecektir.

2023-2024 eğitim öğretim yılının başta öğrencilerimiz olmak üzere Piri Reis Üniversitesi ailesi ve ülkemiz için hayırlı olmasını ve başarılar getirmesini temenni ediyorum.

Ekim ayında önemli etkinliklerimizden biri olan, Odamızın "Exposhipping" isim hakkı ile destek verdiği tek denizcilik ve gemi inşa fuarı olan Expomaritt Exposhipping İstanbul, Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM), önümüzdeki hafta 11-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 11 Ekim Çarşamba, saat 11.00’de fuar alanında açılış törenini yapıp, yine aynı yerde öğleden sonra saat 15.00’te bir resepsiyon düzenleyeceğiz. Hepinizi, tüm üyelerimizi, bu etkinliklere ve fuarı ziyaret etmeye davet ediyorum.

'Ekim ayı itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümünü de kutlayacak olmanın gurur ve heyecanı içerisindeyiz.'

Millî Mücadele’nin zaferle neticelenmesi ve buna müteakip Cumhuriyetin ilanı şüphesiz hepimiz için çok büyük bir öneme haizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kadın-erkek, genç-yaşlı tüm halkımızın kahramanlıklarıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, geçen zaman zarfında büyüyerek gelişmiş, bölgesinin ve dünyanın en güçlü ve saygın devletleri arasında yerini almıştır. Türkiye, Cumhuriyet tarihi boyunca hızlı bir kalkınma gerçekleştirmiş ve 100 yılda büyük yokluklardan, gelişmiş, sanayileşmiş, demokratik bir ülke hâline gelmeyi başarmıştır.

Oda olarak Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. Bu kapsamda 1 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 3 Yönetim Kurulu Üyemizden teşkil eden bir komite oluşturduk.

29 Ekim 2023 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle gerçekleştirilecek kutlama faaliyetleri 4 başlık altında planladık.

İlk olarak 29 Ekim tarihinde İstanbul Valiliğimiz koordinasyonunda gerçekleştirilecek resmi kutlama programına katılım sağlayacağız. Bu çerçevede Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı gemilerin önderliğinde gerçekleştirilecek İstanbul Boğaz Geçişi kortejinde Odamız üyelerinin tekne ve deniz araçları da yer alacak.

29 Ekim’den sonraki bir tarihte Odamızca verilecek 100. Yıl Resepsiyonu için hazırlık çalışmalarımız halen sürmektedir.

Ardından Odamızın müteakip Meclis toplantılarından birisinin Ankara’da yapılması ve tüm Meclis üyelerimizle birlikte Anıtkabir’in ziyaret edilmesi planlanmaktadır.

Önümüzdeki 1 yıl içerisinde 100. Yıl teması ile denizcilik liselerinin katılımıyla kompozisyon, resim ve fotoğraf yarışmaları yapılacak, Piri Reis Üniversitemiz ile ortak konferans ve etkinlikler düzenlenecektir. 1 Temmuz 2024 Kabotaj Bayramımız 100. Yıl teması ile kutlanacaktır.

Etkinliklerimizi, tarihleri belirlendiği andan itibaren sizlerle paylaşacağız. Bu tarihleri yakından takip etmenizi sizlerden rica ediyoruz.

Bu vesileyle Cumhuriyetimizi ilan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, Cumhuriyetimizi kuranlara ve O'nu yüceltenlere minnet ve şükranlarımı sunuyor, Kasım ayı Meclis toplantımızda görüşmek üzere hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.'

Dilek ve temennilerin ardından meclis sona erdi.

Vira Haber