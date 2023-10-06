İzmir Açıklarında Geri İtilen 40 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.
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Olumsuz hava şartları nedeniyle söz konusu göçmenlere deniz yoluyla ulaşılamaması üzerine, bölgeye 2 Sahil Güvenlik helikopteri yönlendirildi.
Adada mahsur kalan 8 göçmen helikopterlerle kurtarıldı.
Vira Haber
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