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İzmir Açıklarında Geri İtilen 40 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir Açıklarında Geri İtilen 40 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Olumsuz hava şartları nedeniyle söz konusu göçmenlere deniz yoluyla ulaşılamaması üzerine, bölgeye 2 Sahil Güvenlik helikopteri yönlendirildi.

Adada mahsur kalan 8 göçmen helikopterlerle kurtarıldı.

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Vira Haber

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