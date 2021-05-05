İMEAK DTO Eski Meclis Başkanı Erol Yücel'in Acı Günü

İMEAK DTO eski Meclis Başkanı, TOBB eski Türkiye Denizcilik Meclisi Başkanı, Martı Denizcilik ve Gemi İşletmeciliği A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erol Yücel'in annesi Zehra Yücel vefat etmiştir.

Vira Haber olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve denizcilik sektörüne sabır ve başsağlığı dileriz.

Vira Haber