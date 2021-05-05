Korsanlara Karşı Uluslararası Zirve

Gine Körfezi’nde giderek artan ve bu yıl Türk vatandaşlarının alıkonulduğu olay sonrası, Türkiye’nin de katılacağı zirvede, deniz korsanlığı ile uluslararası mücadele kapsamında yeni çözümler tartışılacak.

Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un haberine göre dijital ortamda yapılacak zirveyi Uluslararası Ticaret Odası (ICC) düzenleyecek. Zirve kapsamında düzenlenecek forumda deniz korsanlığı ile mücadelede çözüm üretilmesi amaçlanırken, bölgesel ve uluslararası tüm paydaşlar zirveye katılım gerçekleştirecek. Fransa, İspanya, İtalya, Belçika ve Danimarka gibi ülkelerin, Nijeryalı deniz korsanlarının oluşturduğu tehdidi bastırmak için bölgede deniz güvenliğine katkıda bulunacağı bildirildi. İtalyan Deniz Kuvvetleri’nin, bölgede birden fazla deniz korsanlığı saldırısını bertaraf ettiği belirtilirken, Danimarka hükümetinin de Kasım 2021’den itibaren Gine Körfezi’nde beş aylık süre ile deniz korsanlığına karşı karakol ve devriye görevi icra etmek üzere bir firkateyn göndermeyi taahhüt ettiği ifade edildi. Zirvede Türkiye’nin de aralarında bulunduğu diğer ülkelerin burada alabilecekleri rol ve önlemler de görüşülecek.

ÖZEL GÜVENLİK FORMÜLÜ

Daha önce zirve için hazırlanan taslak dokümanlarda öneriler arasında “gemilerde sözleşmeli özel silahlı güvenlik personeli bulundurulması” da yer almıştı. Ancak bunun hukuksal ve teknik boyutunun tüm ülkeler tarafından incelenmesi için mevcut taslağa yazılmaması, ülkeler tarafından alınacak ortak kararın ardından silahlı güvenlik konusunun netleştirileceği ifade edilmişti. Zirvede bu kararın da netleşmesi bekleniyor.

FİDYE İSTİYORLAR

Uluslararası Ticaret Odası-Uluslararası Denizcilik Bürosu (ICC-IMB) tarafından yayınlanan rapora göre, 2020’de 62’si gemiye çıkılmak ve üçü de gemi kaçırmak suretiyle toplam 65 saldırı ve 23 saldırı girişimi yaşandı. Raporlanmayan olaylar nedeniyle bu sayıların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Yine 2020 içerisinde, dünya genelinde kaçırılan 135 gemi adamından yüzde 95’i Gine Körfezi’nde kaçırıldı. Rapora göre, kaçırılan gemi adamları, fidye için pazarlık görüşmeleri süresince altı haftaya kadar sahilde tutuluyor ve bu tip saldırılar, karadan 200 mil açığa kadar olan alanda gerçekleşiyor.

Vira Haber