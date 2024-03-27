İMEAK DTO Geleneksel İftar Yemeği Yoğun Bir Katılımla Gerçekleşti

İMEAK Deniz Ticaret Odası 10. Dönem 4. Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı, 26 Mart Salı günü yapıldı. Toplantının ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası, Türk Armatörler Birliği, S. S. Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin organizatörlüğünde Büyük Kulüp’te “Geleneksel İftar Yemeği” düzenlendi.

Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu da katıldı. Toplantıda İMEAK DTO Şube başkanları ve Müşterek Meslek Komiteleri başkanları ve üyeleri söz alarak sorunlarını dile getirdi. Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar da üyelere yanıt verdi.

Toplantının ardından İMEAK DTO, Türk Armatörler Birliği, S. S. Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin organizatörlüğünde Büyük Kulüp’te “Geleneksel İftar Yemeği” yapıldı. İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç ve S.S. Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Timur Taylan Kalkavan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar yemeğine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak, İMEAK DTO Yönetim Kurulu üyeleri, İMEAK DTO Şube Yönetim Kurulu ve Meslek Komiteleri başkan ile üyeleri, STK’ların başkanları ve temsilcileri ile denizcilik sektöründen çok sayıda davetli katıldı.

TAMER KIRAN: “TÜRK DENİZCİLİĞİNİN GÜZİDE PAYDAŞLARIYLA RAMAZAN AYININ BİR İFTAR SOFRASINI PAYLAŞMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ”

Katılımın çok yoğun olduğu “Geleneksel İftar Yemeği”nde İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran kürsüye çıkarak, tüm davetlilere selamladı ve konuşmasına şöyle başladı: “Manevi değerlerimizin güçlendiği, dayanışma ve hoşgörünün daha da anlam kazandığı dostluk ve kardeşlik ayı Ramazan’ı yaşıyoruz. Ramazan’da iftar sofrası geleneği de İslamiyet’teki birlik, beraberlik ve paylaşma felsefesinin çok güzel bir yansıması olarak ortaya çıkıyor. Bizler de bu geleneği sürdürerek, Türk denizciliğinin güzide paydaşlarıyla Ramazan ayının bir iftar sofrasını paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Bugün aramızda çok değerli misafirlerimiz var. İftarımız öncesinde gerçekleştirdiğimiz Odamızın Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı vesilesiyle bizlerle olan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımız Sayın Durmuş Ünüvar ve Bakanlığımızın Değerli bürokratlarına, İstanbul’un Kamu Yönetiminin Değerli Temsilcileri Sayın Vali Yardımcılarımız ve kamu kurumlarımızın değerli temsilcilerine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın kıymetli komutanlarına bu güzel akşamda bizlerle birlikte oldukları için teker teker teşekkür ediyorum. İftarımıza hoş geldiniz, bereket getirdiniz.

Denizcilik camiamız için artık geleneksel hale gelen iftarımızı son yıllarda elimizde olmayan mücbir sebeplerle zaman zaman ertelemek zorunda kaldık. Önce Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıl ara verdikten sonra 2022 yılında yapabildiğimiz iftarı, geçtiğimiz yıl maalesef 6 Şubat’ta yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde afete maruz kalarak dara düşen depremzede vatandaşlarımıza azami desteğimizi sağlamak amacıyla ertelemek zorunda kaldık.

Hamdolsun bu yıl hasretle beklediğimiz iftar etkinliğimizde tekrar bir araya gelebilmek nasip oldu. İnşallah bundan sonra hatıralarımızda kötü anılar bırakan benzer olayları bir kez daha yaşamayız, iftar geleneğimizi uzun yıllar aksatmadan sürdürürüz. Bu vesile ile Yüce Rabbimden ülkemizi, milletimizi, her türlü afetten, salgın hastalıktan, kazadan beladan korumasını niyaz ediyorum.”

“BU YIL RAMAZAN’A BURUK GİRDİK”

Kıran konuşmasının devamında olağandışı pek çok olayın yaşandığı bir dönemden geçtiğimizi hatırlattı: “Zaman su gibi akıp gidiyor. Son iftarımızdan bu yana geçen süre zarfında olağandışı pek çok olayın yaşandığı bir dönemden geçtik. Yanı başımızda süren savaşları, geçen yıl 6 Şubat’ta yaşadığımız asrın felaketi olarak nitelendirilen cumhuriyet tarihimizin en büyük depremlerini, yakın tarihlerde denizcilik camiamızı derin üzüntüye boğan deniz kazalarını aklımıza gelen en önemli olaylar olarak bir çırpıda sayabiliriz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve camiamızın yakından takip ettiği deniz kazalarında yaşamlarını yitiren denizcilerimize Allah’tan rahmet, kederli aileleri, yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum.

Kahramanmaraş merkezli ve bölgede büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından ülkemiz hakikaten dünyaya örnek gösterilecek bir dayanışma sergiledi. Bu anlamda Odamızın da üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdiğini düşünüyorum. Mart ayının başında gerçekleştirdiğimiz Meclis toplantımızda da açıkladığım üzere bölgenin en önemli ihtiyacı olan kalıcı konut yapımına katkı sağlamak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce (TOBB) başlatılan ‘Türk İş Dünyası Konut Seferberliği Kampanyası’na desteğimizi 150 milyon TL’ye çıkardık ve bu miktarı TOBB’un ilgili banka hesabına geçen hafta itibarıyla yatırdık. Böylece şubemizin bulunduğu İskenderun’da 100 adet yeni konutun yapımını biz üstlenirken, depremden etkilenen hak sahibi üyelerimiz ve personelimiz başta olmak üzere tüm depremzedelerin sıcak yuvalarına kavuşmalarına önemli bir katkı sağlamış olacağız.

Bu yıl Ramazan’a da buruk girdik. Yakın coğrafyamızda çok büyük insani trajedinin yaşandığı bir dönemde bu mübarek günleri idrak ediyoruz. Gazze’de 5 ayı aşkın süredir süren İsrail saldırılarında çoluk, çocuk, kadın, yaşlı 32 bini aşkın kişi hayatlarını kaybetti ve maalesef bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ülkemiz, uluslararası tüm mecralarda Filistin halkının meşru haklarını en güçlü şekilde savunmaya devam ederken, en büyük temennimiz inşallah bölgede akan kan en kısa sürede durması, kalıcı barış ortamının bir an önce ihdas edilmesidir.”

“BİRLİK VE BERABERLİKTEN MAKSAT GÖNÜLLERİN BİRLİĞİ VE HEDEFLERİN ORTAK OLMASIDIR”

Kıran her şeye rağmen Cumhuriyet’in 100’üncü yılına erişmesinin gururunu yaşadığımızı; Türkiye’nin çatışma ve ihtilaflarla dolu bir bölgede, yıldız gibi parlayan istikrar abidesi, gıpta edilen bir ülke olarak yoluna devam etmesini Cumhuriyet ile atılan sağlam temellere, güçlü demokrasisine ve köklü devlet geleneğine borçlu olduğunu söyledi: “Eşsiz ve aziz vatanımızı bizlere miras bırakan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu topraklar için tereddütsüz canını feda eden şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyorum.

Elbette bugünlerde hala aşmamız gereken güçlüklerin farkındayız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekonomi yönetimimiz küresel konjonktüre de bağlı son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntıların giderilmesi için yoğun çaba harcıyor. Biraz daha sabrederek, işimize, gücümüze bakarak, nice badireyi atlattığımız gibi bu sıkıntıları da aşacağımıza, yeni adım attığımız Türkiye Yüzyılının hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğimize tereddüdümüz yoktur.

Denizcilik sektörünün temsilcileri olarak bizler de üzerimize düşeni yerine getirmeye, ülkemize milletimize iş, aş yaratmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi en üst seviyede tuttuğumuz sürece aşamayacağımız zorluğun olmadığını çok iyi bilmeliyiz. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz, hadisi şerifinde ‘Cemaatte rahmet, ayrılıkta azap vardır’ buyuruyor. Dinimiz İslam da ferdiyetçiliği, egoizmi, bencilliği, toplumdan uzaklaşıp kendi kabuğuna çekilerek yaşanan bir hayat tarzı yerine beraberliği, kaynaşmayı, yardımlaşmayı ve toplumsallaşmayı emrediyor. Birlik ve beraberlikten maksat gönüllerin birliği ve hedeflerin ortak olmasıdır. Denizcilik camiası olarak birlik, beraberlik ve dayanışma ile hareket ettiğimiz takdirde nice başarılı işlere imza atacağımızı ve sektörümüzü her geçen gün daha da güçlendireceğimizi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor.

Mübarek Ramazan ayının kalplerimize huzur, işlerimize bereket getirmesini, dualarımızın ve tuttuğumuz oruçların kabul olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Nice Ramazanlarda yine bu sofralarda hep birlikte oruç açabilmeyi temenni ediyorum. 5 Nisan’da Kadir gecesini idrak edeceğiz, hemen ardından 10 Nisan’da Ramazan Bayramı’nı kutlayacağız. Mübarek Kadir gecesi ve Ramazan Bayramının ailemize, ülkemize ve İslâm âlemine hayırlar getirmesini diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”

Vira Haber