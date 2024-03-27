Sahillerde Deniz Kaplumbağalarına Karşı Uyarı Levhaları

Mayıs ve Kasım ayları arasında, sahillerde motorlu araç geçişi, ateş yakılması, yapay ışık ve havai fişek patlatılması gibi organizasyonların yapılmaması istendi. Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları Kıyı Koruma Derneği Başkanı Seher Akyol, “Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan araştırma izinlerini aldığımız 9 bin 800 metrelik Sorgun-Side sahilinde deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olduğunu belirten uyarı tabelaları asıldı. Yumurtlama ve yumurtadan çıkış dönemi olan mayıs ve kasım ayları arasında, sahillerimizde motorlu araç geçişi, ateş yakılması, yapay ışık ve havai fişek patlatılması gibi deniz kaplumbağalarına zarar veren etmenler ilgili makamlar tarafından kısıtlandı” dedi.

Vira Haber