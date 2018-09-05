İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Meclis toplantısını yaptı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi 5. meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Temmuz ayı mizanı ve hesapları inceleme komisyonu raporları görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi. Aynı zamanda şubenin yeni hizmet binası tanıtıldı.

Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel’in ev sahipliğini yaptığı toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Toplantıda gündem maddeleri değerlendirilip meclis onayına sunularak karara bağlandı. Gündemde yer alan; şube faaliyet raporu, bütçe mizanı ve hesapları görüşülürken gündem maddeleri oylamaya sunuldu. Başkan Doğsel, şubenin yeni hizmet binası ve gelişmeler hakkında meclis üyeleri ile bilgileri paylaşılırken şubenin yakın zamanda yeni hizmet binasına kavuşacağının müjdesini verdi.

“KOCAELİ, DENİZCİLİĞİN TEMSİLCİSİDİR”

Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel; “ Geçtiğimiz günlerde trafik kazasında kaybettiğimiz Tarım İl Müdürümüz İlhan Bey’i anarak başlamak istiyorum. Balıkçılık faaliyetleri kendisine bağlı olduğu için kendisi ile birçok kez mesaimiz oldu. Vefatı bizi üzmüştür. Kocaeli’ye baktığımız zaman denizciliğin bir parçası değil, aslında temsilcisidir. 14 Ağustos’ta TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında düzenlenen Marmara Bölge Toplantısına katıldık. Kocaeli Şubesi olarak bu tarz toplarında daha fazla yer almak istediğimizi belirttik. Sayın Hisarcıklıoğlu da bu düşüncemizden çok memnun olduğunu, daha önce şubelerden hiç böyle bir talep gelmediğini ve sonraki toplantılarda bizim de yer alacağımızı söyledi.”

“DENİZCİLİĞİ GELİŞTİRMEYE ÇALIŞMALIYIZ”

Başkanımız Tamer Kıran ile Hamburg’a Denizcilik fuarına gidiyoruz. Dünya denizcileriyle bir araya geleceğiz. Kocaeli’den ilk defa katılımın olacağı bu etkinlikte herkesle iletişim kurarak kendi adımıza neler eksik, neler yapabiliriz bunlara bakarak ülkemizdeki denizciliğe daha da değer katmaya çalışacağız. Yakın zamanda müsait olan üyelerimiz ile İskenderun’dan başlayarak tüm kıyı şeridimizi ve odamızın şubelerini ziyaret edeceğiz. Bankalarla görüşmelere başladık, kredilendirme durumlarını ve üyelerimize neler sağlayabiliriz bunu değerlendiriyoruz. Birçok sivil toplum kuruluşu ile görüşmeler yaparak denizciliğe neler kazandıracağımıza bakıyoruz.

“YENİ HİZMET BİNASI KÖRFEZ’DE”

Temsilcilik dönemimden beri hayalim olan ve şube olduktan sonra da yoğun bir şekilde araştırma yaptığımız yeni hizmet binası arayışımızı tamamladık. Üyelerimizle de fikir alışverişinde bulunarak kiralama konusunda da mutabakata vardık. Körfez, Kocaeli’de denizciliğin merkezi durumunda. Kocaeli’de en çok limanın bulunduğu bölge, Kocaeli Liman Başkanlığı, Sahil Sağlık Hizmetleri, Deniz Polisi, Doğu Marmara Gümrük Müdürlüğü gibi birçok kurum ve kuruluşun Körfez’de yer alması, Kocaeli’nin doğusu ve batısına en yakın orta noktada olması gibi sebeplerden ötürü Körfez’i uygun gördük. Yeni Hizmet Binamızda herkese yer vereceğiz. STK’lar ve öğrenci kulüplerine kapımızı açacağız. Bizim hedefimiz, merkezimizle koordineli bir şekilde çalışarak en aktif şube ve rol model olmak.

“İHRACAT ŞAMPİYONU KOCAELİ”

Kocaeli Liman Başkan Yardımcısı Önder Eyigün liman başkanlığı ve limanlar hakkında bilgilendirme sunumu yaparken üyelerin sorunlarına yardımcı olmaya çalıştıklarının altını çizdi. Liman başkanlığı Denetim memuru Halil Yasin Uzuner’de “Liman Tek Pencere Sistemi” hakkında sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi. Deniz Ticaret Odası Medya İletişim ve Dijital Yayınlar Danışmanı Cüneyt Yalınkılıç da sosyal medya ile ilgili sunum yaptı. Deniz Ticaret Odası Genel Sekreter yarımcısı Özgür Topuz; “Kocaeli bölgesinin denizcilikte geçen yıl Temmuz ayındaki ihracatı 965 milyon dolarken, 2018 yılının Temmuz ayında 1.2 milyar dolara çıkararak rakamsal artışta Türkiye’de 2. sırada, ancak yüzdesel olarak %26 ile birinci sırada. O yüzden Kocaeli temsilciliğinin şube olması çok önemliydi” dedi. Toplantı sonrası günün anısına Önder Eyigün, Halil Yasin Uzuner ve Cüneyt Yalınkılıç’a plaket verildi.

Vira Haber