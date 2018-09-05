DEDER: Yeni emniyet önlemlerinden memnunuz

Türkiye'nin deniz alanları ve Türk Boğazlarında deniz emniyeti ile ilgili çözümler önermeyi amaçlayan Deniz Emniyet Derneği (DEDER) "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yenilenen "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı" ile ilgili basın açıklaması yayınladı.

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü’nün Uygulama Talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yenilendi ve Türk Boğazlarındaki gemi geçişlerini daha emniyetli hale getirmeyi amaçlayan kurallar geliştirilirken bazı yeni kurallar da getirildi.

Deniz Emniyet Derneği olarak yeni(lenen) kuralların neler getirdiğini kısaca belirtmek istiyoruz:

*Tankerlerde kılavuz kaptan ve römorkör alma zorunluluğu daha önce boyu 250 metre üstü tankerler için söz konusu iken gemi boyu ile ilgili bu zorunluluk 200 metreye kadar olan tankerlere indirilmiştir. Bu gemilerin tamamına yakınının zaten kılavuz kaptan almakta olduklarını düşünürsek bu kural değişikliği yılda yaklaşık 1250 tankere daha römorkör refakati zorunluluğu getirecektir. Kısaca söylersek günde ortalama 4 tankere daha römorkör verilecektir.

*Sayıları yılda yaklaşık 700 olan 250- 300 metre arası tankerler halihazırda zaten kılavuz kaptan ve römorkör aldıklarından, bu bakımdan bir değişiklik olmayacaktır. Başka bir deyişle ,bu kapsamda günde ortalama 2 tankere römorkör refakati verilmekte olup, bu uygulama devam edecektir.

*Yeni olarak 150 metre ile 200 metre arası LPG gemilerine römorkör ve kılavuz kaptan alma zorunluluğu getirilmiştir. Bu değişiklik yılda yaklaşık 160 LPG gemisine daha römorkör refakati temini anlamına gelmektedir. Bu gemiler de zaten kılavuz kaptan aldıklarından bu anlamda da bir değişiklik olmayacaktır.

*200 metre üstü LPG gemileri de aynı şekilde mevcut durumda zaten kılavuz kaptan ve römorkör aldıklarından bu anlamda da farklı bir durum olmayacaktır. Bu gemilerin sayısı da de yılda yaklaşık 16 gemidir.

*Boğazlar bölgesinde kaza yapmış gemi olması halinde eskiden gemi kaptanının belli bir süre kendi kendine kurtulmaya çalışmasına izin verilirken şimdi, ilgili Liman Başkanlıklarına resen yani kendiliğinden harekete geçerek gemiyi kurtarma yetkisi verilmektedir.

* Tipi ne olursa olsun boyu 250 metreyi aşan tüm gemilerin geçişlerinin kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde yapılacağı esası getirilmektedir.

*Yapılan değişiklikle Türk Boğazlarında gemilerin birbirini geçişleri tamamen GTH Merkezinin inisiyatifine bırakılmaktadır.

*Yeni bir kural olarak mevcut ve inşa edilecek olan asma köprülerin ayaklarına 100 metreden fazla yaklaşmaları yasaklanmaktadır.

Deniz Emniyet Derneği olarak, Türk Boğazları bölgesinde deniz emniyetine yönelik alınan yeni önlemleri memnuniyetle karşılamaktayız.

Kaza yapan gemilerin kurtulma planını kaptanın inisiyatifine bırakarak çevresinde yoğun nüfusa ve yerel deniz trafiğine sahip deniz alanlarımızı kaptanın emniyet değerlendirmesine terk etmekten artık kurtuluyoruz. Liman Başkanlıkları artık anında gerekli emniyet önlemlerini alacaklardır. Karşılaşılan bir dizi ciddi kaza ve çevre kirliliğinden sonra bu sadece bizde değil dünyanın bir çok ülkesinde de uygulanan ve uluslararası sözleşme maddesi olan husustur.

Bu önlemler yerinde olmakla beraber, alınması gerekli olan bir dizi ilave önlemler bulunmaktadır.

Kazaların %85 oranında insan hatası nedeniyle meydana geldiği dikkate alınırsa kılavuz kaptan alınmasına önem ve ağırlık verilmesi son derece isabetli olmuştur.

Boğazlarda kılavuz kaptan en önemli emniyet unsurlarımızdan bir tanesidir.

Bunun yanı sıra römorkör bulundurulması ve etkin kullanımı da büyük önem arz etmektedir.

Tankerlerde römorkör alma zorunluluğu 200 metreden 150 metreye indirilmelidir.

Deniz Emniyet Derneği olarak daha önceden kamuoyuna duyurduğumuz gibi Boğazda belli bölgelerde yüzer-gezer römorkörler konumlandırılarak bu römorkörlerin olası bir kazaya anında müdahaleleri sağlanmalıdır.

Boğazlarda refakat römorkörlerinin en etkin refakati nasıl yapabileceği konusunda teknik araştırmalara ağırlık verilmelidir. Pasif refakat yerine römorkörlerin aktif refakat sağlaması konusu incelenmelidir. Bu konuda simülasyon çalışmaları yapılarak 10-12 knots hızla seyreden bir geminin kıç tarafından bağlı bir römorkörle seyri simülasyon ortamında yapılmalı eldeki imkanlar buna göre değerlendirilmelidir.

Deniz Emniyet Derneği olarak Türk Boğazlarında seyrüsefer emniyetini artıracak her çalışmaya katkıda bulunmaya teknik destek vermeye hazır olduğumuzu tüm ilgililerin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Deniz Emniyet Derneği- Yönetim Kurulu

Vira Haber