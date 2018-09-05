İnsansız robot tekne Atlantik'i aştı

Norveç'li bir şirketin ürettiği insansız robot tekne, Kanada'dan İrlanda'ya ulaştı. Dünyanın en zor rotalarından biri olarak tanınan Kuzey Atlantik seferini 75 günde tamamlayan tekne, bu yolculuğu tamamlayan ilk insansız araç olarak tarihe geçti.

3 BİN KİLOMETRE

Hava koşulları, büyük gemiler ve balıkçı ağları gibi tehlikelerle dolu olan rotayı, 2 metre boyundaki 60 kiloluk robot tekne başarıyla tamamladı. Robot tekne bu yolculukta 3 bin kilometre yol yaptı.

DALGA BÜYÜKLÜĞÜNÜ HESAPLAYABİLİYOR

Deniz altlarıyla iletişim kurabilmek için yeterli teknolojiyi barındıran tekne, güneş panelleri sayesinde dalga büyüklüğü ve denizdeki tuzluluk oranını hesaplayabiliyor.

Vira Haber