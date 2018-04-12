İMEAK DTO Kocaeli Şubesi meclisini belirledi

Kısa bir süre önce kurucu başkan Vedat Doğusel’in girişimleri ile temsilcilikken şube olan İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. 20 asil 20 yedekten oluşan meclis üyelerinin belirlendiği programda, yönetim kurulu başkanı ve meclis başkanı da seçildi. Kurucu Başkan Vedat Doğusel yönetim kurulu başkanı olurken meclis başkanı oy birliği ile Kürşat Bal seçildi.

KENTİN DENİZCİLİĞİNİ GELİŞTİRECEĞİZ

Programda konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Kurucu Başkanı Vedat Doğusel; "Şubemiz gibi ekip arkadaşlarımız da genç ve dinamik. 28 yaşında meclis üyemiz var. Şubemizde öncelikle komisyonları oluşturup nasıl en verimli şekilde çalışacağız onu planlayacağız. Odamızı kurarken herkes bize güvendi. Bizler çok çalışarak bugünlere geldik. Bundan sonra da Kocaeli'nin denizciliği için daha çok çalışacağız. Denizciliği 48 komitede kucaklamalı ve denizciliği bir bütün olarak düşünmeliyiz. Limancısıyla, turizmcisiyle, yat yapımcısıyla, balıkçısıyla herkesi bir araya getirerek kentimizi ve denizciliğini daha değerli hale getirmeliyiz. Denizciliği üst kimlik yapmak zorundayız. İlk meclisimizi yaptıktan sonra da girişim ve faaliyetlerimize başlayacağız" dedi.

Vira Haber