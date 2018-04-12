KOSDER’den DTO’ya  başarı mesajı

KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş imzasıyla yayımlanan mesaj şöyle:

‘’8 Nisan Pazar günü İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) başkanlık seçiminde başarıya ulaşan 'Hepimizin Odası Hareketi'ni tebrik ediyoruz. Ülkemiz açısından stratejik olarak büyük önem taşıyan Türk denizciliğinin uluslararası platformlarda hak ettiği yere gelmesi doğru politika ve idareyle mümkün olacaktır. Yeni yönetimin paydaşlarına değer katan, erişilebilir Oda ve sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla hareket edeceğine inancımız tamdır. İMEAK DTO seçimlerinin Türk denizciliğine hayırlı olmasını ümit ediyor, Sayın Tamer Kıran ve ekibine başarılar diliyoruz.’’ denildi.

Vira Haber