Denizde İkmal Gemisi, ilk seferine çıktı

Türk savunma sanayisinin tek seferde en büyük askeri gemi ihracat projesi olan Denizde İkmal Gemisi Projesi'nde önemli aşamalardan biri daha gerçekleştirildi.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) tarafından sağlanan dizayn, üretim veri paketi ve teknik destek ile sınıfının ilk gemisi ve yeni bir tasarım olmasına rağmen Pakistan Karaçi Tersanesi'nde (KSEW) başarıyla inşa edilen Denizde İkmal Gemisi PNS MOAWIN seyir tecrübeleri kapsamında Karaçi Limanı’ndan 31 Mart'ta Hint Okyanusu’na ulaştı.

Denizde İkmal Gemisi’nin ilk seyir tecrübesine, Pakistanlı tersane ve gemi personelinin yanı sıra 30 STM çalışanı ve STM’nin alt yüklenicisi olan Türk firmalarının temsilcileri de katıldı.

Seyir tecrübelerine 4-5 Nisan'da devam eden PNS MOAWIN’in gece periyodunu kapsayan bu seyrinde kritik sistemlerinin testleri yapıldı ve beklenenin üzerinde performansa ulaşıldı. PNS MOAWIN testleri başarıyla tamamlayarak Karaçi Limanı'na döndü. Gemi, seyir tecrübelerini bir süre daha sürdürecek.

Denizde İkmal Gemisi testlerinden alınan başarılı sonuçlar, Türkiye ve Pakistan'ın savunma sanayisindeki iş birliği açısından gurur kaynağı oluşturdu.

Yeni işlere kapı açtı

STM'nin ana yüklenici olduğu Denizde İkmal Gemisi, Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı tarafından Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacının karşılanmasına yönelik Karaçi Tersanesi’nde inşa edildi.

Pakistan Denizde İkmal Gemisi, dost ve kardeş iki ülke arasında askeri işbirliğini geliştiren en özgün milli projelerinden biri olarak tarihe geçti.

Bu projede elde edinilen başarı STM’nin, Pakistan’da Agosta 90B Denizaltıları Modernizasyon Projesi'ni almasına etki eden önemli faktörlerden biri oldu.

Donanmanın harekat kabiliyetini misliyle artıracak

Pakistan Deniz Kuvvetleri harekat ihtiyaçlarına uygun olarak STM ve Pakistan Deniz Kuvvetleri ile geliştirilen ve sınıfına yeni bir boyut getiren Denizde İkmal Gemisi, 16 bin 400 ton ağırlığa ve yaklaşık 158 metre uzunluğa sahip bulunuyor.

Gemi, 2 dizel motor ile sevk edilen 2 kanat açısı ayarlanabilir pervaneyle saatte 20 deniz mili sürat yapabiliyor. Geminin elektrik güç ihtiyacı 4 dizel jeneratörle sağlanıyor.

Gemi, sahip olduğu Denizde İkmal Sistemi (RAS/FAS) ile seyir esnasında Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin muharip, yardımcı unsurlarına denizde yakıt, su ve cephane gibi kritik malzemeleri transfer ederek destek sağlayacak ve harekat kabiliyetini misliyle artıracak.

Sahip olduğu hangar ve platform sayesinde helikopter konuşlandırma, gece ve gündüz helikopter harekatı yapabilme kabiliyetine de sahip gemide ayrıca kapsamlı bir revir bulunuyor.

Geminin inşa malzeme paketinin önemli bir kısmı MİLGEM Projesi'nde yer alan yerli gemi inşa yan sanayi firmaları tarafından sağlandı.

Vira Haber