Salih Zeki Çakır’a TÜBİTAK’ta önemli görev

Türk denizciliğinin gelişimi ve değişimi adına yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Kaptan Salih Zeki Çakır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Kurulu'nda yer alacak. Salih Zeki Çakır, ülkemizde Bilim ve Teknoloji alanında lokomotif kurum olan TÜBİTAK’ın Bilim Kurulu’ndaki tek özel sektör temsilcisi olacak.

Devletin denizcilik sektörüne verdiği önemin artarak devam ettiğini bir kez daha gösteren bu gelişme Türk denizcilerini gelecek adına daha da umutlandırıyor. Çakır, halihazırda TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütüyor.

TÜBİTAK Bilim Kurulu'nun görev ve yetkileri

• Hükümetin, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun ve kalkınma planlarının belirleyeceği hedef, ilke ve politikalar doğrultusunda Kurumun çalışma ilke, program ve politikaları ile öncelikli alanları belirlemek.

•Araştırma grupları, araştırma merkez, enstitü ve benzer birimleri kurmak, kaldırmak ve Kurum organizasyon şemasını onaylamak.

Vira Haber