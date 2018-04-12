İstanbul20 °C

  1. HABERLER

  2. DENİZ TİCARETİ

  3. Mersin Deniz Ticaret Odası’nda seçimler sonuçlandı
Mersin Deniz Ticaret Odası’nda seçimler sonuçlandı

Mersin Deniz Ticaret Odası’nda seçimler sonuçlandı

MDTO’da organ seçimleri tamamlandı. M. Cihat Lokmanoğlu yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçilirken,  Meclis Başkanlığı’na Levent Dipçin getirildi...

A+A-

Türkiye’nin ilk ve tek Bölgesel Deniz Ticaret Odası olan MDTO’da organ seçimleri tamamlandı.

Geçen hafta yapılan  seçimin ilk aşamasında  MDTO’nun 20 meclis üyesi belirlenmişti. Seçimin son gününde  ise  MDTO Meclisi yargı denetiminde  Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini ,TOBB delegelerini ve Disiplin Kurulu ’nu seçti. Daha sonra en yaşlı üye Atahan Çukurova  Başkanlığında  toplanan MDTO Meclisi,  Başkan ve Başkanvekili ile Katip üyeyi belirledi.

Seçimler sonunda, Yönetim Kurulu Başkanlığına tekrar M. Cihat Lokmanoğlu seçilirken, Jozef Atat, Atahan Çukurova, İskender Butros, Bedi Canatan, Mişel Şaşati ve Özcan Barut da yönetim kurulu üyesi oldular.

Mersin Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanlığı’na ise  Levent Dipçin, Başkanvekilliğine Filip Tahinci, Katip üyeliğe ise Ayla  Harp  oybirliğiyle seçildi…

MDTO Yönetim Kurulu Başkanı M. Cihat Lokmanoğlu, 29 yıl önce kurulan  Oda’ nın  geçmişte olduğu gibi bundan sonra da  sektörün sorunları  ve gelişmesi  için çaba  göstereceklerini ve Mersin’le ilgili her türlü sorunun çözümüne destek olacaklarını  söyledi.

Lokmanoğlu, “Odamız,  her zaman olduğu gibi görevinin bilincinde olarak denizcilik eğitimine  çok  önem vermektedir.  Geçmişte MDTO Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi’ni yapmıştık. Şimdi sırada  Denizcilik Fakültesi var. Mersin Üniversitesi bünyesinde kurulan ve halen fiziki bir mekanı olmayan Denizcilik Fakültesi binası Odamız tarafından yapılacaktır. En geç Mayıs ayı  içinde   inşaatın temelini atıp,  kısa sürede tamamlamak istiyoruz. Eğitim , Türkiye’nin olmazsa olmaz önceliğidir. “ dedi…

MDTO’nun TOBB delegeleri ise doğal delege M. Cihat Lokmanoğlu dışında, Levent Dipçin, Jozef Atat, Atahan Çukurova, Filip Tahinci, İskender Butros, Mişel Şaşati, Bekir Yıldız, Ayla Harp, Özcan Barut, Bedi Canatan ve Ali Küçük’ den oluştu.

mersindto.jpg

mersindto1.jpg

mersindto2.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 42 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.