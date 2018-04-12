Mersin Deniz Ticaret Odası’nda seçimler sonuçlandı

Türkiye’nin ilk ve tek Bölgesel Deniz Ticaret Odası olan MDTO’da organ seçimleri tamamlandı.

Geçen hafta yapılan seçimin ilk aşamasında MDTO’nun 20 meclis üyesi belirlenmişti. Seçimin son gününde ise MDTO Meclisi yargı denetiminde Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini ,TOBB delegelerini ve Disiplin Kurulu ’nu seçti. Daha sonra en yaşlı üye Atahan Çukurova Başkanlığında toplanan MDTO Meclisi, Başkan ve Başkanvekili ile Katip üyeyi belirledi.

Seçimler sonunda, Yönetim Kurulu Başkanlığına tekrar M. Cihat Lokmanoğlu seçilirken, Jozef Atat, Atahan Çukurova, İskender Butros, Bedi Canatan, Mişel Şaşati ve Özcan Barut da yönetim kurulu üyesi oldular.

Mersin Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanlığı’na ise Levent Dipçin, Başkanvekilliğine Filip Tahinci, Katip üyeliğe ise Ayla Harp oybirliğiyle seçildi…

MDTO Yönetim Kurulu Başkanı M. Cihat Lokmanoğlu, 29 yıl önce kurulan Oda’ nın geçmişte olduğu gibi bundan sonra da sektörün sorunları ve gelişmesi için çaba göstereceklerini ve Mersin’le ilgili her türlü sorunun çözümüne destek olacaklarını söyledi.

Lokmanoğlu, “Odamız, her zaman olduğu gibi görevinin bilincinde olarak denizcilik eğitimine çok önem vermektedir. Geçmişte MDTO Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi’ni yapmıştık. Şimdi sırada Denizcilik Fakültesi var. Mersin Üniversitesi bünyesinde kurulan ve halen fiziki bir mekanı olmayan Denizcilik Fakültesi binası Odamız tarafından yapılacaktır. En geç Mayıs ayı içinde inşaatın temelini atıp, kısa sürede tamamlamak istiyoruz. Eğitim , Türkiye’nin olmazsa olmaz önceliğidir. “ dedi…

MDTO’nun TOBB delegeleri ise doğal delege M. Cihat Lokmanoğlu dışında, Levent Dipçin, Jozef Atat, Atahan Çukurova, Filip Tahinci, İskender Butros, Mişel Şaşati, Bekir Yıldız, Ayla Harp, Özcan Barut, Bedi Canatan ve Ali Küçük’ den oluştu.

Vira Haber