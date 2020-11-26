İMEAK DTO Kocaeli Şubesi’nin Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Dr.Kürşat Bal Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, denizcilik eğitimi veren okulların yöneticilerinin de katılımıyla Öğretmenler Günü kutlandı. Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Ersin Kayahan, Dekan Yardımcısı Muhammed Bamyacı, Bölüm Başkanı Gönül Kaya Özbağ, Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Metin Yalaz, Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Oğuzhan Erdem ile Dr.Onur Sabri Durak da bu özel gün nedeniyle toplantıya davetliydi. Başkan Doğusel, Doğu Akdeniz’de Türk gemisinde arama yapılmasına sert tepki gösterdi.

BAŞKAN DOĞUSEL, ATATÜRK'ÜN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Bugün Kocaeli gazetesinin haberine göre, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, açılış konuşmasında eğitimcilere katılımlarından dolayı teşekkür ederek, öğretmenler gününü kutladı. Doğusel, "Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gelecek nesil öğretmenlerin elinde şekillenecektir' sözünü bir kez daha hatırlıyoruz. Bugün bizim geleceğimizin garantisi olan çocuklar ve geleceğimiz için savunduğumuz denizcilik, siz kıymetli denizcilik mensubu liselerin, üniversitelerin kıymetli hocalarıyla beraber şekillenecektir" dedi. Meclis Başkanı Dr. Kürşat Bal ise, "Bugün anlamlı bir gün yaşıyoruz. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk, tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü buradan kutluyoruz, eğitim camiasının şehitlerini rahmetle anıyoruz” dedi. Kocaeli’deki denizcilik eğitimin gelişmesi için yapılan proje ve çalışmalarda İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi ile işbirliği içerisinde olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren eğitimciler, meclis toplantısına davet edildikleri için teşekkürlerini de iletti.

“DOĞU AKDENİZ'DE YAŞANANLARI KINIYORUZ”

Bir Türk denizcilik şirketinin konteyner gemisinin Doğu Akdeniz'de hukuk dışı bir şekilde Alman Fırkateyni tarafından basılmasını şiddetle kınayan İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, "Geçtiğimiz gün Mavi Vatan Mavi Ekonomi dediğimiz doktirine zarar verici bir olay meydana gelmiştir. Bu olayı biz esefle kınıyoruz ve bu olayı yapanların tamamen karşısında olduğumuzu da buradan bildirmek istiyorum. Açık deniz diye tabir ettiğimiz bir alanda, hukuksuz ve kuralsız bir şekilde tüm bildirimleri yapılmış bir Türk gemisine, Türk karasuları olarak sayılabilecek bir yere her ne şartta olursa olsun uygulanamayacak bir şekilde denetim gerçekleştirilmiştir. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış bir saldırıdır” dedi.

DOĞUSEL KOCAELİ’NİN EKONOMİK VERİLERİNİ AÇIKLADI

Ekonominin temellerinin çok önemli olduğunu da vurgulayan Doğusel, Kocaeli ilinin denizcilik sektörüne yönelik güncel ekonomik verilerini şu şekilde açıkladı: "Yılın ilk on ayında ihracatımız 20 milyar 778 milyon dolar, ithalatımız ise 33 Milyar 451 milyon dolar olurken, en fazla ihracat yapılan gümrük kapımız 8 milyar 271 milyon dolar ile Derince’dir. İzmit Gümrük Müdürlüğü 6 milyar 837 milyon dolar ile ikinci sıradadır. İthalatımızda ise Dilovası ve Derince gümrük müdürlükleri en fazla ithalat değeri sağlayan gümrük kapılarımızdır. Dilovası 11 milyar 384 milyon dolar, Derince 10 milyar 802 milyon dolardır. 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde Doğu Marmara Gümrük Bölge Müdürlüğümüzde 36 milyar 316 milyon TL vergi tahsilatı yapılmıştır. En fazla vergi tahsilatı Dilovası ve Derince gümrüğünde olurken ekim ayında vergi tahsilatı bir önceki aya göre artmıştır. Liman Başkanlıkları bazında limanlarımıza uğrayan gemi sayısına bakacak olursak; 2020 Ocak-Ekim döneminde Kocaeli’ye 2,373 Türk bayraklı, 4,987 ise yabancı bayraklı olmak üzere toplam 7,360 gemi geldiğini görüyoruz. İlimiz, ülkemize gelen gemi sayısında ilk sıradadır. Elleçlenen yük istatistiklerinde yine Kocaeli ilimiz birinci durumdadır. İlk 10 ayda 24 milyon 122 bin ton yüklemeye karşılık 38 milyon 848 bin ton boşaltma olmuştur. Türkiye’deki toplam yükleme 189 milyon 252 bin ton, boşaltma ise 222 milyon 269 bin tondur. Elleçleme istatistiklerinde ilimizin payı ise % 15’tir." Meclis toplantısı üyelerden gelen sektörel ve görüş bildirimlerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.

Vira Haber