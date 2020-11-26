Bakanlıktan Türk Bayraklı Gemi Filosunun Yenilenmesine Yönelik Teşvik Taslağı!

Denizcilik Ticaret Odası'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, 20 yaşını aşmış Türk bayraklı gemilerin hurdaya ayrılması ve yeni gemi inşalarına yönelik bir teşvik taslağı hazırlayarak sektörün görüşüne sundu.

Kabotajda ve uluslararası sularda etkin ve güvenli bir taşımacılığın desteklenmesi amacıyla hazırlanan "Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşviki Yönetmeliği Taslağı" başlıklı taslak hakkında İMEAK DTO şu açıklamayı paylaştı:

"Odamız görüşüne esas teşkil etmek üzere söz konusu Taslağın incelenerek olası görüş, değerlendirme ve önerilerinizin 17.02.2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmi Gazete'de yer alan ve ekte sunulan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ekindeki "Taslaklar Hakkında Görüş Bildirmesinde Kullanılacak Form"a uygun olarak hazırlanmış "Değerlendirme Formu"na işlenmek suretiyle en geç 01.12.2020 Salı günü mesai bitimine kadar (giti@denizticaretodasi.org.tr adresine) gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim."

Taslağa şu adresten ulaşılabilir: https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/Media/ViewerWithName/18827?fileName=1310_3203_hurda_te_viki_eimza.pdf

Vira Haber