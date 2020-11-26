Kırşehir'deki Seyfe Gölü Kurudu

Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, mevsimsel etkiler nedeniyle gölün kuruduğunu söyledi. Çetiner açıklamasında; "Seyfe Gölü Kuş Cenneti mevsim itibari ile tamamen kurudu. Dünyada ki 4 göç yolundan birisi üzerinde olan gölümüz kuşların beslenmesi, dinlenmesi ve konaklaması için ideal bir yer fakat göl tamamen kuruduğu için tersine göçün başladığı bu dönemde kuşlar; konaklamadan dinlenmeden ve beslenmeden yollarına devam etmek zorunda kalıyor" dedi.

Yağışların olmamasının gölün kurumasında tek etken olduğunu ifade eden Çetiner, "Gölde su olmasına neden olacak tek etken yağışlar. Gölün özel bir durumu var. Toprak yapısından dolayı gölün tabanı çorak toprak. Yağış yüzeyde kalıyor. Tabandan ise göle su girişi yok. Seyfe, Horla ve Malya pınarında su olmadığı için yüzeysel su girişimiz de yok. Tek çözüm ise göl için yağışlara kaldı. Yağış varsa gölde su oluyorsa kuşlarda var. Gölde su olduğu zaman kuşlar geliyor" diye konuştu.

Gölde, dünyanın en büyük flamingo topluluklarından biri barınıyor. Göl, aynı zamanda sonbaharda yüz binlerce ördeğin konaklama alanı olarak biliniyor. Seyfe Gölünde çamurcunlar, pelikanlar, balıkçıllar, yağmurcunlar, kazlar, kılıç gagalar, martılar, bababanlar ve sumrular da konaklıyor.

Vira Haber