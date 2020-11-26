MAN’ın Tekneler İçin Ürettiği Dijital Ekran, ‘Red Dot Award: Product Design 2020’ Ödülü Aldı

Deniz motorları konusunda zengin ürün çeşitliliğiyle sektörde fark yaratan MAN motorları, teknelerde büyük kullanım kolaylığı sağlayan birçok motor elektroniğini tek bir ekranda buluşturdu. Motorları, ekranları ve kumanda kolları için ürettiği yeni motor elektroniğini de iSea ürün tanımı altında birleştirdi. Tekneler için 7 ve 5 inç’lik iki farklı boyutta özel üretilen iSea ekran, uluslararası tasarım yarışması ‘Red Dot Award’ ödülüne layık görüldü.

iSea EKRANI, 6500 ÜRÜN ARASINDAN SEÇİLDİ

Yoğun ilgi gören ‘Red Dot Award: Product Design 2020’ ödülleri için bu yıl da 60 ülkeden, 6500’ün üzerinde ürün için başvuruda bulunuldu. Önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 18 oranında başvuru artışı yaşanan yarışmada tüm ürünler; sahip oldukları estetik güzelliğinin yanı sıra kullanılan malzemeler, malzemelerin işlenme şekli, yüzey yapısı, ergonomi ve işlevsellik gibi çeşitli kriterlerle incelendi. 40 kişilik uzman jüri ekibinin, yoğun ve titiz değerlendirmelerinin sonucun MAN Motorları’nın iSea ekranı; “kompakt yapısı, zamandan bağımsız tasarım özelliği, fonksiyonelliği ve estetik görünümü” ile ‘Red Dot Award: Product Design 2020’ ödülüne hak kazandı.

7 ADET FONKSİYONU TEK EKRANDA BULUŞTURAN MODERN KONTROL PANELİ

Teknelerde büyük kullanım kolaylığı sağlayan ekran, tüm bileşenlerin gerek birbirleriyle gerekse harici sistemlerle yüksek bağlanabilirliğini sağlamasının yanı sıra motor çalışmasını, kumanda değerlerini, alarmları, başlatma/durdurma, video aktarımı ve daha birçok farklı fonksiyonu bir arada sunuyor. 7 adet çevre biriminin tek bir ekranda birleştirerek, tekne düzenli ve modern bir kontrol paneline sahip olmasını sağlayan iSea ekranda, akılı telefonlardaki IPS (In-Plane Switching) ekran teknolojisi kullanılıyor. Sade ve düşük kurulum derinliğiyle ön plana çıkan ekran, yüksek parlaklığa sahip cam yüzeyi ile kullanıcılara geniş görüş açısı sağlıyor. Basit menü yapısı, kaydırma hareketleriyle sezgisel bir kullanıma imkân tanıyan minimalist dokunmatik ekran, aynı zamanda sahip olduğu su geçirmeyen IP67 koruma sınıfı sayesinde güvenle kullanılabiliyor.

Vira Haber