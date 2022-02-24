İMEAK DTO Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Miras Hayatını Kaybetti

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kurucu Meclis Üyesi ve Eski Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bir önceki Yönetim Kurulu Başkanı, İMEAK DTO Üyesi Diler Denizcilik ve Ticaret AŞ ortaklarından ve İMEAK DTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faruk Miras’ın babası Fuat Miras vefat etti.

Cenazesi, bugün (24 Şubat 2022 Perşembe) Fatih Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği’nde defnedilecek.

Vira Haber olarak Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.

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