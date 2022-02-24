Şahika Ercümen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Denizin Altından Kartpostal Gönderdi

Milli dalgıç Şahika Ercümen, Türkiye'nin spor diplomasisi girişimleri çerçevesinde Sabah eyaletinde dalış etkinliğine katıldı.

Sabah'ın Mataking Adası’nda dalış yapan Ercümen, 20 metre derinlikte bulunan posta kutusundan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a kartpostal gönderdi.

Kartpostalda yer alan mesajı kaleme alan Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben de Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak, Cumhurbaşkanımıza su altındaki posta kutusu vasıtasıyla bir mesaj yolladım. Mesajımda bir kartpostal vasıtasıyla Sabah’ın evrensel değerlerine dikkati çektim. Şahika hanımın su altına inmesiyle bu kartpostalı Külliye'ye uğurladık." dedi.

"Dünyamızın akciğerleri olan denizlerin korunması çok önemli"

Serbest dalış alanında 11 dünya rekoru sahibi Ercümen ise, Emine Erdoğan’ın yürüttüğü Sıfır Atık Mavi Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Su Altı Savunucusu olarak okyanusların korunması konusunda farkındalık yaratmayı hedeflediğini ve Sabah’ın biyoçeşitlilik alanlarına dalış yapmaktan onur duyduğunu belirtti.

"Bir tek evimiz var, ona sahip çıkmalıyız. İklim kriziyle mücadelede, dünyamızın akciğerleri olan denizlerin korunması çok önemli." diyen milli sporcu, yeni bir dünya rekoruna hazırlandığını, başarılarıyla küresel ısınma ve denizlerin korunması gibi konulara dikkat çekmek istediğini söyledi.

Türkiye'deki dalgıçların Semporna'yı değerlendirmelerini umuyoruz

Sabah Turizm Kurulu Başkanı Nureda Osman, Sabah'ın, özellikle Semporna'nın deniz biyoçeşitliliği açısından son derece zengin olduğunu ve bu sayede okyanus turizmi için ideal fırsatlar sunduğunu söyledi.

Katil balinalar, balina köpekbalıkları ve yunusların Semporna sularını göç yolu olarak kullandıklarının bilindiğine dikkati çeken Osman, şunları kaydetti:

"Pek çok dalgıç, bu inanılmaz deniz canlılarını defalarca görme fırsatı yakaladı. Semporna’nın deniz yatağı, akademisyenler için deniz yaşamının araştırılması ve yeni makro türler keşfetme potansiyeli açısından bir cazibe merkezi olarak öne çıkıyor. Uluslararası sınırlarımız yeniden açıldığında Türkiye'deki tüplü dalgıçların yeni dalış yerleri konusunda Semporna’yı değerlendirmelerini umuyoruz."

Mataking posta kutusu 2006'dan bu yana kartpostallara ev sahipliği yapıyor

Denizin 20 metre derininde yer alan Mataking posta kutusu, 2006 yılında adanın koruma programı kapsamında batırılan ve şu anda pek çok yapay balık resifine ev sahipliği yapan ahşap bir gemide yer alıyor. Dalgıçların kartpostallarını vakumlayarak bırakabildikleri posta kutusu, haftada iki kez uzman dalgıçlar tarafından boşaltılıyor ve kartpostallar Sabah merkez posta ofisine teslim ediliyor.

Dünyaca ünlü Sipadan Ada Parkı ve sekiz adadan oluşan Tun Sakaran Deniz Parkı’na ev sahipliği yapan Sabah'ta 6 korumalı deniz parkı bulunuyor.