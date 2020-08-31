İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır'dan 30 Ağustos Mesajı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle önemli bir mesaj yayımladı.

İşte o mesaj:

"Ulusumuzun birlik ve beraberlik ruhunun şehit kanlarıyla sulanan vatan toprağında arşa çıktığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmasına vesile olmuştur.

Bağımsızlığı uğruna ‘Ya istiklal, Ya Ölüm’ şiarıyla şanlı tarihini tüm dünyaya altın harflerle yazdıran kahraman Ordumuz, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde aziz milletimizin ‘yeniden dirilişinin’ öncülüğünü üstlenmiştir.

Esaret altında kalmayı kabul etmeyen Türk milleti aynı zamanda azmi ve sarsılmaz dirayetiyle bölünmez bütünlüğümüzü daha da kuvvetlendirmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. "

Vira Haber