DADD'tan 36 Teknelik 30 Ağustos Kutlaması

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği 30 Ağustos Zafer Bayramını 36 teknelik resmi geçitle kutladı

DADD mensubu 36 tekne Orhaniye Martı Marinadan başlayarak Orhaniye ve Selimiye koylarında yaptıkları Resmi geçide halkın ve civardaki her boyda tüm teknelerin katılımıyla 30 Ağustos Zafer Bayramını büyük bir coşku ile kutladı.