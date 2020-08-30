İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran'dan 30 Ağustos Mesajı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönümü münasabetiyle bir mesaj yayımladı.

İşte o mesaj:

Büyük Zafer’in 98. Yıldönümünü, büyük bir heyecan, mutluluk ve gururla kutluyoruz. Birinci Dünya Savaşının ardından yurdumuzun parçalanarak, işgal edilmek istenmesi üzerine Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal’in liderliğinde 19 Mayıs 1919’da İstiklal Mücadelesi başlatmıştır.

Tüm yokluk, yoksulluk ve imkânsızlıklara rağmen bu şanlı mücadele 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zaferle sonuçlanmış, Türk milleti bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya ilan etmiştir. Bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolu açmıştır.

Büyük Zafer’in yıldönümünde, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizle gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Tamer KIRAN

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı