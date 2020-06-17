Artvin'de yapılacak olan Yusufeli Barajı ve HES projesi hız kesmeden devam ediyor. DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada baraj 211 metre gövde yükseliğine ulaştı.

Artvin'de yapımı devam eden Yusufeli Barajı yapımı sona erdiğinde çift eğrilikli beton kemer dalında Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak.

DSİ'den yapılan açıklamada, "Dökülen gövde beton miktarı 3 milyon 138 bin 297 metreküp seviyesine ulaşmıştır. Baraj genelinde şu an için yaklaşık yüzde 79'luk fiziki gerçekleşme sağlandı." denildi.

Açıklamada, Artvin Yusufeli Barajı'nın 275 metreye ulaşacak olan yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer dalında Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olma statüsüne erişeceğine dikkat çekilerek, tesisin kurulu gücünün 558 megavat, yıllık enerji üretim kapasitesinin 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacağı belirtildi.

Vira Haber