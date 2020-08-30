Kadın Denizcilerden Anlamlı Organizasyon

Nazi Almanyası’nın 1 Eylül 1939 tarihinde Polonya’yı işgaliyle başlayan ve küresel askeri çatışmayla 6 kıtada 6 yıl süren II. Dünya Savaşı 50 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. 20’inci yüzyılın en büyük askeri çatışması, nükleer silahlarında kullanılmasıyla insanlık tarihinin en kanlı savaşı olmuştu.

Dünyaya kalıcı barışı getirmek için 1 Eylül’de kutlanan Dünya Barış Günü etkinliği için sadece kadın denizcilerden oluşan Deniz Tutkusu Seyirde ekibi, özel bir ekip oluşturdu. Deniz tutkunu kadın denizcilerin bir araya gelerek kadınların gücünü ve üretkenliğini denizde de göstermek amacıyla oluşturduğu ’Tutkumm’ ekibinin geçen yıl Türkiye ile Yunanistan arasında yaptığı 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlamaları bu yıl Türkiye’nin Ege kıyılarında yapılacak.

1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri çerçevesinde iki yıldır düzenledikleri Barış Seyri için kadınlar Milta Bodrum Marina’da toplandı. S/Y Tutku mm teknesi önderliğinde Kechi Sailing Nil ve Bende teknelerinde toplam 23 kadın bugün (29 Ağustos) Bodrum’dan yola çıktı. Yelkenlerini Ege’nin rüzgarları kadar barış özlemiyle doldurmak isteyen kadınlar, Didim, Kuşadası, Sığacık ve Çeşme’yi kapsayan yaklaşık 300 deniz millik seyir yapacak. Kadın denizciler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ ilkesiyle Ege sularında barış rüzgarları estirmeyi hedefliyor.

Denizci kadınların ‘Barış Seyri’ sosyal medyada “Deniztutkususeyirde” adresinden günlük yayınla anlatılırken ‘Yurtta Barış Dünyada Barış’ ilkesine ‘Kadınla Barış’ mesajı eklenecek. Doğaya, denize ve barışa tutkun kadınların katılımıyla güçlendiklerini söyleyen Ceyda Güleçyüz, “ Dünyanın barışa ihtiyacı var ve barışın kadınların elinden çıkacağına inanıyoruz. Kadınlar şiddete hayır diyor ve kadınlarla barışın diyoruz” dedi. Tutku mm teknesi kaptanı Neşe Hasipek ise, “ Adriyatik’te, Akdeniz’te ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100.yılında ‘Sözde değil Özde İzindeyiz’ diyerek yelken açmıştık. Türk kadınlarının 7 günlük barış seyrine yelkenle barış çağrısı yapmaya devam edeceğiz. Yelkenlerimizi şiddete uğrayan kadınlar için açarak ‘Kadınlarla Barışın’ diyoruz. Amacımız kadınların gücünü ve üretkenliğini denizde de göstermek, denizlerde kadınların sesi olmak istiyoruz” dedi.

23 Kadın Yelken Açıyor

3 yelkenlideki 23 kadını; Didim D-Marin, Kuşadası Setur Marina, Sığacık Teos Marina ve Çeşme Marina ekipleri konuk edecekler. Tutku mm teknesinde Neşe Hasipek, Elif Birand, Arzu Özkan, Ayşe İsbir, Banu Şen, Bürge Kaya, Dilek Ibanoğlu, Ender Artur, Güldem Sağra; Bende teknesinde Ceyda Güleçyüz, Aynur Tattersall, Merih Sütlaş, Nuray Varol, Birsen Kozan, Çağla Turhan, Nihal Ermiş, Cahide Erel, Kechi Nil teknesinde Nevin Çırağan, Nuran Savaşkan Akdoğan, Juliana Patricia Elerman, Neşe Salgıncı, Sevim Salkım, Derya Çöğendez yer alıyor.