Ağrı Dağı Eteklerinin Geçmişte Deniz Kenarı Olduğu Ortaya Çıktı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Alhanlı köyü kırsalında dağdan kopan kaya parçalarının içinde tespit edilen ve birbirinden farklı yapraklara ait olan fosiller, heyecana neden oldu.

Ağrı Dağı’ndan düşen kayalıklardaki bitki örneklerini araştıran akademisyenler, içlerinde sıcak ve deniz kenarında yetişen palmiye yapraklarının da yer aldığı bu fosillerin hangi bitkilere ait olduğunu keşfedebilmek için çalışma başlattı.

KARS VE IĞDIR, DENİZ KENARI BÖLGELERDİ

Erzurum Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Gültekin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Paleontolojik devirlere gittiğimizde, Miyosen döneminde, yani yaklaşık 23 ile 55 milyon yıl öncesinde Kars'ın Kağızman ve Iğdır'ın Tuzluca ilçeleri deniz kenarıdır.

Burası Paratetis Denizi'nin kıyı bölgesidir diyebilirim ve burada palmiye ağaçları bulunmakta. Öyle bir ekosistem, öyle bir bitki çeşitliliği var. Bugün günümüzde bu bölgede palmiye ağacına rastlayan yok. O dönemde 20 ile 50 milyon yılları arasında palmiye ağaçları burada bulunmakta, işte bilimsel kanıtları da mevcut." diye konuştu.

DENİZ KALINTILARINA RASTLADIK

Iğdır Üniversitesi Biyoçeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Dr. Öğretim Üyesi Belkıs Muca Yiğit, Serhat bölgesinde yer alan biyoçeşitlilikle ilgili çalışma yürüttüklerini aktararak, şunları söyledi:

"Bu çalışmaların içerisinde fosil çalışmaları da mevcut. Bugün de bu bölgeye fosil kayıtları tespit etmeye geldik. Alanda bitkisel kayıtlar mevcut. Alan, geçmiş dönemlerde deniz bölgesi olduğu için, deniz kalıntılarına rastlanılıyor.

Bunun haricinde burada o dönemlere ait bitki kalıntılarını da görüyoruz. Ön fikrimiz üçüncü, dördüncü zamandan kalma bitkilerin alanda olabileceğidir. Fakat bunu net bir şekilde söyleyebilmek için de paleontolog hocalarımızla birlikte yaş tahlillerini yapmamız lazım.

O dönemlerde yayılış gösteren bitkilerin bu alandaki kayıtlarını karşılaştırarak ortaya koymamız gerekmektedir."

Vira Haber