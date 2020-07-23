İngiliz Şirketten AB'ye Uyarı! "Türk Tersanelerine İzin Verin"

Dünyanın en büyük brokerlik şirketlerinden biri olan İngiltere menşeli Clarksons Platou Shipbroking, yayımladığı raporda, mevcut tersanelerin artan gemi söküm taleplerini karşılayacak kapasiteyi aştığını belirterek, AB'ye, Daha fazla Türk tersanesinin Avrupa Birliği listesine alınması yönünde tavsiyede bulundu.

Dünya genelinde hizmet veren İngiliz lojistik hizmet sağlayıcısı Clarksons’un brokerlik şirketi Clarksons Platou Shipbroking, yayımladığı raporda Türkiye’de AB onayı alan geri dönüşüm tesislerinin sene sonuna kadar kapasitesinin dolduğunu ifade etti.

Söküm tesislerinin kapasitesinin dolduğu belirtilen raporda, Aliağa’da daha fazla tesisin AB listesine alınması çağrısında bulunuldu.

Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği yöneticilerinden Ersin Çeviker, salgına rağmen 2020'nin ilk altı ayında Aliağa’ya 57 geminin söküme geldiğini açıkladı.

Koronavirüse karşı tedbirlerin alınarak faaliyetlerin sürdüğünü belirten Ersin Çeviker, diğer tesislerin de AB listesine alınmasının, gemi söküm sayısını önemli ölçüde artıracağını söyledi.

Vira Haber