Muğla Yatağan Çayı'nda Toplu Balık Ölümleri Gerçekleşti

Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan Yatağan Çayı’ndaki toplu balık ölümleri, Yatağan Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirildi.

Durumun bildirimlesi üzerine bölgeye gelen ekipler, sudan ve balıktan numune alarak incelemeye götürdü.

"ÇOK SAYIDA ÖLÜ BALIĞI GÖRDÜM"

Bölge sakini Fatih Yaman isimli bir vatandaş konuyla ilgili, "Sabah yürüyüş için Demir Köprü mevkisine gelmiştim. Buraya geldiğim zaman çok ağır bir koku hissettim. Çayın kıyısına indim. Çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğunu fark ettim. Eskiden buraya gezmeye, dolaşmaya ve piknik yapmaya gelirdik. Ama şimdi burası rezalet halde. Çok can sıkıcı bir durum var ortada. Yetkililere ulaşmak istedim çünkü vicdanımızı sızlatan bir görüntü var burada" diye konuştu.

Bölge sakinleri, Yatağan Çayı'ndaki kirliliğin tarımı da olumsuz etkilediğini belirtti.