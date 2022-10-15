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İMEAK DTO Seçimleri Devam Ediyor

İMEAK DTO Seçimleri Devam Ediyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meslek Komiteleri ve Meclis Üyesi seçimi 15 Ekim Cumartesi günü Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü’nde yapılıyor.

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Seçimde oy kullanma hakkına sahip üyeler 48 meslek komitesi için toplam 58 sandıkta saat 9 itibariyle oy kullanmaya başladı.

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2022-2026 Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi seçimi için oy kullanma işlemi akşam saat 5’te son bulacak. Sandıklar kapandıktan sonra da oyların sayımına başlanacak.

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Vira Haber

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