İMEAK DTO Seçimleri Devam Ediyor
İMEAK Deniz Ticaret Odası Meslek Komiteleri ve Meclis Üyesi seçimi 15 Ekim Cumartesi günü Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü’nde yapılıyor.
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Seçimde oy kullanma hakkına sahip üyeler 48 meslek komitesi için toplam 58 sandıkta saat 9 itibariyle oy kullanmaya başladı.
2022-2026 Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi seçimi için oy kullanma işlemi akşam saat 5’te son bulacak. Sandıklar kapandıktan sonra da oyların sayımına başlanacak.
Vira Haber
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Etiketler : İMEAK DTO Seçimleri, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Tamer Kıran
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