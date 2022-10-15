İMEAK DTO Seçimleri Devam Ediyor

Seçimde oy kullanma hakkına sahip üyeler 48 meslek komitesi için toplam 58 sandıkta saat 9 itibariyle oy kullanmaya başladı.

2022-2026 Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi seçimi için oy kullanma işlemi akşam saat 5’te son bulacak. Sandıklar kapandıktan sonra da oyların sayımına başlanacak.

Vira Haber