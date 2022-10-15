TCG Burgazada, "FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı"na Katılmak Üzere Katar'a Uğurlandı
TCG Burgazada, "FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı"na katılmak amacıyla Katar'a hareket etti.
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TCG Burgazada, "FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı"na katılmak amacıyla Katar'a hareket etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, TCG Burgazada'nın, 1 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek "FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı"na katılmak amacıyla, İzmir Foça'da düzenlenen törenle Katar'a uğurlandığı belirtildi.
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Etiketler : TCG burgazada, fifa
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