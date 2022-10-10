İMEAK DTO Şubelerinde Seçim Heyecanı Devam Ediyor

İlk olarak 3 Ekim Pazartesi günü Kocaeli Şubesi ile başlayan oda seçimleri halen devam ediyor. Yapılan seçim sonuçlarına göre Kocaeli Vedat Doğusel, Aliağa Adem Şimşek, İzmir Yusuf Öztürk, Marmaris Halil Bağlı ve Bodrum Şubesi de Orhan Dinç ile yola devam etme kararı aldı.

8 Ekim Cumartesi günü Fethiye Kültür Merkezi’nde oy kullanan Fethiye şubesi üyeleri, 4 listenin aday olduğu seçimde, 131 oyla mevcut şube meclis başkanı İlker Tugay’ın aday olduğu turuncu listeyi tercih etti. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Arıkan’ın aday olduğu mavi liste ise 120 oy aldı.

9 Ekim Pazar günü gerçekleşen İMEAK Deniz Ticaret Odası Kdz. Ereğli (Batı Karadeniz Bölgesi) Şubesi’nin seçim sonucunda ise 79 oy kullanıldı. Sayım sonucunda İrfan Erdem'in beyaz listesi 37, Oğuz Ünlüer'in mavi listesi 42 oy aldı. Ünlüer, bu sonuçla yeni dönemde İMEAK DTO Kdz. Ereğli başkanı oldu.

İMEAK DTO Merkezinde, önümüzdeki dönem görev yapacak Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri, 15 Ekim Cumartesi günü, Piri Reis Üniversitesi Kampüsünde yapılacak seçimle belirlenecek. DTO İskenderun Şubesi’nin seçimi 12 Ekim Çarşamba günü, Antalya Şubesi ise 6 Kasım Pazar günü yapılacak.

Vira Haber