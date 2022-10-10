STM KERKES Projesi’ni Teslim Etti İHA’lar Artık GPS Yokken de Operasyon Yapacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojinin önemine, “KERKES bizim için büyük bir proje, büyük önem arz ediyor” sözleriyle dikkat çekmişti.

Türkiye’nin tam bağımsız savunma sanayii hedefleri doğrultusunda, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde çalışmalarını aralıksız sürdüren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Tic. A.Ş., Türkiye için sahada oyun değiştirici bir teknolojiye daha imza attı.

STM, 2019 yılında SSB öncülüğünde, başladığı; Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi (KERKES) Projesi’nde sona geldi. İHA platformlarının GPS’ten bağımsız görev yapabilmelerine imkan sağlayan KERKES Projesi’nin kabulü tamamlandı.

Demir: KERKES oyun değiştirici bir teknoloji olacak

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, gelişmeyi twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Demir, “İHA’larımızın GPS olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan KERKES Projesi’ni başarıyla tamamladık ve teslim ettik. Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojiyle, mini İHA’larımız, GPS köreltmesi gibi elektronik harp tehdidinden etkilenmeden görev ifa edecek. Ülkemize kazandırdığımız bu kritik kabiliyet, vatan savunmasında ordumuz için hem caydırıcı bir güç hem de muharebe ortamında oyun değiştirici bir teknoloji olacak” ifadelerini kullandı.

Güleryüz: KERKES kabiliyeti kara ve deniz araçlarına da entegre edilebilir

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojiyi STM’nin milli mühendislik kabiliyetleri ile Türkiye’ye kazandırdığını belirtti. KERKES ile İHA’ların, elektronik harp tehdidinden etkilenmeden görev gerçekleştireceğini belirten Güleryüz, “Haberleşmenin olmadığı durumda, sensörlerden alınan veri ve görüntüler işlenerek konum kestirimi yapılabilecek, yapay zekâ ve derin öğrenme teknikleriyle tespit edilen hedefler vurulabilecektir. KERKES Projesi sonucunda elde ettiğimiz bu yetenek seti; diğer mini/mikro, taktik veya operasyonel İHA sistemlerine uyarlanabilecektir. Bu kabiliyetin kara ve deniz platformlarına da entegre edilebileceğini değerlendirirken, sahada askerimizin ileri teknolojili tüm ihtiyaçlarını karşılamak için daima hazırız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: KERKES bizim için büyük önem arz ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı’nda KERKES Projesi’ne ilişkin olarak, “KERKES bizim için büyük bir proje, büyük önem arz ediyor” sözleriyle vurgu yapmıştı.

KERKES Projesi

Harp sahalarında kullanım sıklığı giderek artan, hızlı ve güvenli taarruz imkanı sağlayan döner ve sabit kanatlı İHA’lar, küresel uydu seyrüsefer sistemlerine (GNSS) ve özellikle küresel konumlama sistemine (GPS) ihtiyaç duyuyor. Sahadan alınan bilgiler doğrultusunda bu ihtiyacın kesintisiz olarak sağlanamadığı durumlar oluşurken, harekat sahasında GPS ve RF erişiminin sıklıkla kesilebildiği veya karıştırıldığı biliniyor. Bu durum ise İHA’ların görev gerçekleştirmesini zorlaştırıyor.

SSB ile STM arasında 23 Ağustos 2019 tarihinde Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi kısa adıyla KERKES Projesi imzalandı. Sofistike bilgisayarlı görü teknikleri ve yapay zeka algoritmaları ile STM mühendislerinin geliştirdiği KERKES Projesi ile mini/mikro sınıfı İHA’lar, GPS’in olmadığı durumlarda, artık gece ve gündüz şartlarında görev icra edebilecek. Döner kanatlı (çok rotorlu) ve sabit kanatlı İHA’ların GPS olmayan ortamlarda görev gerçekleştirmesini amaçlayan KERKES Projesi ile GPS olmaksızın konum kestirimi, GPS olmaksızın görev icrası, nesne tanıma ve derin öğrenme ile seyrüsefer kabiliyetleri kazanıldı. Sistem sayesinde, yüklenen haritayla göreve başlayan İHA, araziden elde ettiği verilerle haritayı karşılaştırarak GPS'ye gerek duymadan görevini başarıyla yerine getiriyor. KERKES ile İHA’lar artık, GPS köreltmesi gibi düşman elektronik harp tehdidinden etkilenmeden görev gerçekleştirilecek.