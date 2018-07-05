IMEAK DTO Temmuz ayı Meclis toplantısı yapıldı

IMEAK Denizci Ticaret Odası (DTO) Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal yaptı. Mandal, sektör ve bilimin iş birliği yapmasından duyduğu memnuniyeti belirtti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'a IMEAK DTO tarafından plaket taktim edildikten sonra DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, 9'ncu dönemin 4'ncü Meclisi'ni başlattı.

Oda bütçesi ve münakalesinin sunumunun ardından İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran kürsüde konuştu. Bütçe kullanım esaslarından bahseden Kıran, bütçe verilerinin bundan böyle yansılarla sunulacağını açıkladı.

2 milyon 700 bin TL'nin TÜDEV-Piri Reis Üniversitesi'ne aktarılan eğitim faslı bütçesinden kesilerek seçim faslı giderlerine aktarıldığına değinen Kıran, konuyla ilgili Meclis üyelerinin sorularını cevapladı.

Ernst and Young Denetleme firması tarafından bütçe harcamalarının denetlendiğini belirten Kıran sonucun daha sonra bildireceğini belirtti.

ALİAĞA'YA DTO ŞUBESİ

Meclis, Aliağa'da DTO şubesini kurulması konusunu görüştü. Toplantıda Aliağaya DTO şubesi kurulması oy birliği ile kabul edildi.

Halim Mete kürsüye gelerek Başkan Tamer Kıran'ı TOBB'daki görevi için tebrik ettikten sonra Aliağa'da şube kurulmasıyla ilgili "Bu konuda bir prensip kararı almalıyız. Samsun, Trabzon, Aydın yıllardır şube olmayı bekliyor. Şubelerimizi ilçelerde değil illerde kurmalıyız. İzmir güçlü bir şubemiz olsun, neden Aliağa'da şube kuruyoruz?" diye sordu ve bu konunun bir kez daha gözden geçirilmesini rica etti.

Halim Mete'den sonra kürsüye DTO Meclis Üyesi Cengiz Kaptanoğlu çıktı. Kaptanoğlu, Aliağa'da şube sözünü Metin Kalkavan'ın verdiğini belirtti ve "İlçelerde şube kurulmayacaksa o halde Bodrum şubesi neden kuruldu?" diye sordu.

"Metin Kalkavan ve ekibinin şube gezileri, İzmir, Bodrum, Fethiye gezileri dahil seçim ve propaganda gezileridir" diyen Kaptanoğlu bunun bilinmesini istediğini söyledi ve Halim Mete'nin Aliağa'nın şube olmasına geçmiş dönemde "evet" derken şimdi "hayır" demesini eleştirdi.

Daha sonra kürsüye gelen DTO Meclis Üyesi Yılmaz Ulusoy "Bu Meclis'te hangi şartta olursa olsun, itilaf olmamalı. Seçim bitti, artık birlik zamanıdır. Küçük meseleleri büyütmeyelim. Bu kürsüye çıkıp içimizi dökmemeliyiz. Ayrılığın bu müesseseye kötülük getirmesine izin vermemeliyiz. Seçimi unutalım ve birbirimizi sevelim" diyerek birlik beraberlik mesajı verdi.

Ulusoy'dan sonra tekrar kürsüye gelen Halim Mete ise "Herkesi kucaklarım ama seçim sırasında bahsettiği konuları Cengiz Kaptanoğlu kendi söylediklerinde aramalı. Ben kimseyle küs değilim" dedi.

İzmir DTO şubesi Başkanı Yusuf Öztürk ise "Aliağa'nın şube olmasına karşı durmuyorum ama 55 kilometre arayla iki şube olmasına ne gerek var diyorum. İzmir'i bölemezsiniz. Yılmaz Ağabeyim birlik diyor ama İzmir'le Aliağa'yı bölerek nasıl birlik olabiliriz?" diye sordu.

Bunun üzerine kürsüye gelen DTO Başkanı Tamer Kıran, konunun Aliağa'da şube açılmasından çok daha ileriye taşındığını ama bu konulara girmeyeceğini söyledi. Aliağa sözünü kendisinin değil Metin Kalkavan'ın verdiğini, kendisinin ise sadece bu sözü takip ettiğine dikkat çeken Kıran, ayrıca her toplantıda ortaya çıkan bu itilaf yükünü taşımak istemediğini de vurguladı.

Kıran'dan sonra DTO Meclis Başkan Yardımcısı Kenan Türkantos DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve çalışma arkadaşlarının yaptığı çalışmaları anlatan bir sunumun gerçekleştirileceğini anons etti.

Sunumun ardından Koster Filosu Yenileme Projesi'nin geldiği noktayı anlatmak için Salih Zeki Çakır söz aldı.



Vira Haber