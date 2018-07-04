Yaralanan deniz kaplumbağaları en az 2 yılda iyileşiyor

Mersin'deki Deniz Kaplumbağaları Kurtarma Rehabilitasyon Bilgilendirme Merkezi, caretta carettelara kucak açıyor.

Merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi 100. Yıl Parkı içerisinde 2010 yılında kurulan ve 2011 yılında hizmete giren Deniz Kaplumbağaları Kurtarma Rehabilitasyon Bilgilendirme Merkezi, 7 yıldır nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta ve diğer deniz kaplumbağalarının tedavilerini gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda insan unsuru ya da dış etkenlerden dolayı yaralanan kaplumbağalar bu merkezde tedavi altına alınıyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Mersin Şube Müdürlüğünde görevli Ayşe Dürgen, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağaların tedavisini Deniz Kaplumbağaları Kurtarma Rehabitasyon Bilgilendirme Merkezinde gerçekleştirdiklerini belirterek, bugüne kadar 44 kaplumbağa girişinin olduğunu, 25'inin tedavisinin gerçekleştirilip geri salındığını ve 9'unun da tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Sahadaki bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının kaplumbağalarda ki yaralanma olaylarına yansıdığını belirten Gürgen, "İlk zamanlarda travmalı yani kafatasında kırık olan vakalar çok geliyordu. Ama balıkçı eğitimleriyle bunları aşmayı başardık. Bugünlerde daha çok kazara balıkçı ağlarına takılan kaplumbağalar geliyor. Kış döneminde göç etmeyen hayvanlar da soğuk şoku nedeniyle gelen buraya gelebiliyor" dedi.

Deniz kaplumbağalarının tedavilerinin uzun sürdüğünü ifade eden Gürgen, "Bu canlılar metabolizması yavaş çalışan canlılar. Bu nedenle tedavileri uzun sürüyor. Tedaviler ortalama 2 yıl sürüyor. Burada onlara özel alanlar oluşturduk ve en iyi şekilde tedavi olmadan salınımlarını yapmıyoruz. Bu nedenle de tedavi süreleri biraz uzayabiliyor. Merkeze gelen her ihbarı değerlendiriyoruz. 7/24 telefonlarımız ve merkezimiz açık. Burası halka açık bir yer, sadece tedavilerin olduğu zamanlarda kapatıyoruz. Bunun dışında özellikle öğrenci eğitimleri ve halka yönelik eğitimlere önem veriyoruz" diye konuştu.

Merkezdeki kaplumbağaları ziyaret eden yurt dışından gelen misafirler ise "Biz buraya ikinci kez geliyoruz. Çocuklar için çok güzel bir şey böyle bir yerin bulunması. Çocukların bunları anlaması gerekiyor. Biz insanlar ne kadar tabiata ve hayvanlara zarar verebiliyoruz. Bunları çocuklar gördükten sonra bu hataları yapmaması için çaba göstermeleri gerekiyor. Hayvanlar böyle bir durumda oldukları için çok üzgünüz" şeklinde konuştu.

Vira Haber