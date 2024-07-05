İMEAK DTO Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Meclis Başkanı Başaran Bayrak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündemdeki maddeler görüşüldü.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran yaptığı konuşmada, Haziran ayında ekonomimiz açısından genel makroekonomik verilerin yanında üç önemli gelişmenin yaşandığını belirterek, bunları kapsamlı bir şekilde hazırlanan vergi taslağının kamuoyunda tartışılması, ülkemizin üç yıl önce girdiği gri listeden Haziran ayının son haftası itibarıyla çıkması ve İstanbul Sanayi Odası’nın ISO - 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 verilerinin yayınlanması olarak sıraladı.

Gri Listeden Çıkmanın Olumlu Yansımalarını Göreceğiz

2021 yılında Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force - FATF) tarafından gri listeye alınan Türkiye’nin, geçtiğimiz hafta beklentilere paralel olarak Singapur‘da yapılan toplantı sonunda listeden çıkarıldığını hatırlatan Tamer Kıran, kararı memnuniyet verici bir gelişme olarak değerlendirerek, “Netice itibarıyla son bir yıldır gerek derecelendirme notlarındaki yükselme gerek piyasa fiyatlarındaki yansımalarla olumlu yönde seyrettiğini izlediğimiz ekonomimizin önümüzdeki sürecine yönelik sermaye hareketleri, uluslararası yatırım çekme potansiyeli ve ekonomi dışı bir çok alanda olumlu yansımalarını göreceğimiz bir karar çıkmış oldu.” dedi.

Önemli Bir Vergi Reformuna İhtiyacımız Bulunuyor

Ekonomimizin gündemini oluşturan diğer önemli bir konunun da yeni vergi taslağı olduğunu belirten Tamer Kıran, şunları söyledi:

“Yaşadığımız acı Kahramanmaraş ve Hatay depremleri, yüksek enflasyon gibi nedenlerle artan bütçe açıkları yeni önlem ihtiyacını getirse de kamu maliyesinde temelde iki yapısal sorunun çözümü konusunda önemli bir vergi reformuna ihtiyacımız bulunuyor. Birkaç yıl öncesine kadar son 20 yılda Türkiye ekonomisinin en pozitif yönlerinden birisi bütçe dengelerini sağlaması olmuştu. Bununla birlikte, kayıt dışı ekonominin yaygınlığı ve dolaylı vergilerin toplam vergi hasılasında payının yüksek olması yapısal bir sorun olarak devam eden bir süreçti. Bu çerçevede, vergi reformunun kayıt dışı ile mücadele ve dolaylı vergilerin toplam vergi hasılasındaki payını düşürmeye yönelik bir yapısal reform şeklinde ilerlemesinin çok değerli olacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan detaylı olarak görememekle birlikte edindiğimiz bilgiler doğrultusunda sektörümüzle ilgili yapılması öngörülen değişiklikler hakkındaki görüşlerimizi hem yazılı hem de sözlü olarak ilgili mercilerle paylaştık. Gelir İdaresi Başkanlığı ile bu konuda toplantılar yaptık. Umarım sektörümüzü asgari şekilde etkileyecek bir netice ile bu süreç tamamlanır.”

Tamer Kıran, hafta başında yayımlanan İstanbul Sanayi Odası ISO-500 anketindeki verilerin de önceki birkaç yıla göre firmaların üretimden satışlarında, kârlılıklarında, ihracatlarında reel gerilemelere işaret ettiğine dikkat çekti.

2023 yılında %4,5 büyüyen Türkiye ekonomisine karşın, sanayi üretiminin ancak % 0,8 büyüdüğünü hatırlatan Tamer Kıran, normal koşullarda birbirine çok yakın olması beklenen bu iki verinin bu denli ayrışmasının zaten sanayinin performansına ilişkin ciddi bir sıkıntının olduğunu gösterdiğini belirten Tamer Kıran, “Tüketimin katkısıyla %4,5 büyüyen ekonomide sanayinin böylesine zayıf bir büyüme göstermesi özellikle dış talepteki zayıflığı ve aynı zamanda dış piyasalara yönelme konusunda sanayinin rekabet gücündeki kaybı gösteriyor. Uzun süredir yaşadığımız enflasyon sonucu ülkemizin pahalı hale gelmesi, özellikle ihracat ürünlerindeki rekabet gücünü olumsuz etkilemiş görünüyor.” diye konuştu.

İç talepte daralma sinyallerinin devam ettiğini, bununla birlikte enflasyonu istenilen ölçüde bastıracak boyutta olmadığının görüldüğünü belirten Tamer Kıran, “Önümüzdeki süreçte talebi daha yavaşlatmaya yönelik adımların artmasını bekleyebiliriz. Mayıs ayı sonunda %75 ile zirveyi bulan yıllık enflasyonun Haziran ayında %72’ler seviyesine gerilediğini izledik. Önümüzdeki birkaç ayda gerek baz etkisiyle gerek Merkez Bankası’nın attığı adımların neticesi olarak yıllık enflasyonun %50’nin altına inme ihtimali yüksek görünüyor. Rakam hala yüksek ama önümüzdeki süreçte, makro dengelerimizin istikrarı anlamında, enflasyonla mücadelenin artan kararlılıkla sürdürülmesi ve birkaç yıl içinde tek hanelere ulaşılması son derece önemli olacak.” ifadelerini kullandı.

Kabotaj Kanunu, Denizciliğimizin Gelişip Büyümesinde Çok Önemli Rol Oynadı

Denizciler için 1 Temmuz tarihinin önemine dikkat çeken Tamer Kıran, 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk liman ve iskeleleri arasında yük ve yolcu taşımacılığının münhasıran Türk bayrağı taşıyan gemilere verilerek millileştirildiğini hatırlattı. 98. yılını kutladığımız Kabotaj Kanunu’nun denizciliğimizin gelişip büyümesinde çok önemli rol oynadığına dikkat çeken Tamer Kıran, bugün geldiğimiz noktada Türk sahipli ticaret filomuzdan, tersanelerimize ve limanlarımıza kadar her alanda elde edilen başarıların, denizcilikte saygın bir konuma geldiğimizi somut bir şekilde ortaya koyduğunu kaydetti.

Tamer Kıran, denizciliği bizlere büyük ülkü olarak gösteren ve bu müstesna günü armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tarihimize iz bırakan ve ebediyete irtihal etmiş tüm denizcilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle andı, Türk denizciliğinin gelişmesinde emeği geçenlere şükranlarını sundu.

Bu yıl kutlamalar çerçevesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının öncülüğünde Deniz Ticaret Odası’nın destekleriyle Tersane İstanbul’da “3. Türkiye Denizcilik Zirvesi”nin düzenlediğini hatırlatan Tamer Kıran, Zirve’nin açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Arsenio Dominguez’in katıldığını hatırlattı. Zirve’de düzenlenen oturumlarda birbirinden değerli isimler görüşlerini dile getirme fırsatı bulduklarını belirten Tamer Kıran, fevkalade yararlı ve bilgilendirici oturumların gerçekleştirildiği Zirve’den çıkacak sonuçların sektörü daha da güçlendirecek adımların atılmasına vesile olmasını diledi.

Zirve kapsamında Deniz Ticaret Odası tarafından düzenlenen, “Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılı Denizci Millet Denizci Ülke Proje Yarışması’”nda dereceye giren ilk üç yarışmacıya ödüllerini de takdim ettiklerini belirten Tamer Kıran, yarışmaya projeleri ile katılan tüm yarışmacılara ve değerlendirmeleri ile katkı sağlayan akademisyenlere teşekkür etti.

Temmuz ayında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 8. yıl dönümünün idrak edileceğini belirten Tamer Kıran, ülkemizin birlik ve bekasına karşı gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsüne karşı dimdik duran, vatanı ve bayrağı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle andı, gazilerimize şükranlarını sundu.

Toplantıda, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, ”Türkiye ve dünya ekonomisi; göstergeler ve gelişmeler” konulu sunum yaptı.

Meclis Üyemiz Semih Dinçel navlun piyasalarıyla ilgili bilgi verirken Meclis Üyemiz ve Sürdürülebilirlik İhtisas Komisyonu Başkanı Serdar Akdemir de komisyon çalışmalarıyla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi.

Vira Haber