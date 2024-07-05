Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Giren Kişi Kayboldu

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyh Çoban Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle yakınlarındaki sulama kanalına giren İzzet Başgök (29) akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi. Alanda yaklaşık bir saat arama yapan ekipler, şahsın kıyafetlerini ve cüzdanını kanal kenarında buldu. Ekipler, arama çalışmalarına ara verdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vira Haber