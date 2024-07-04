Kos Adasında Yaralanan Çocuk Deniz Ambulansı ile Bodrum’a Getirildi
Türkiye’den Yunanistan’ın Kos (İstanköy) adasına giden ailenin 9 yaşındaki çocuğu Sarp S.’nin kafasına direk düşmesi sonucu yaralanması sonrası deniz ambulansı ile Bodrum’a nakledildi.
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Edinilen bilgiye göre, İstanköy adasında 9 yaşındaki çocuğun kafasına direk düştü. Olay sonrası aile tarağından gece saatlerinde Bodrum Deniz Ambulansı Komuta Kontrol Merkezi aranarak yardım çağrısı yapıldı.
Çağrı üzerine Bodrum Güvercinlik 112 ekibi deniz ambulansı ile hastayı almak üzere Yunanistan’ın Kos adasına hareket etti. Kos adasında belirlenen adresten alınan 9 yaşındaki çocuk Deniz ambulansı ile Bodrum’daki Özel Acıbadem Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.
Vira Haber
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Etiketler : Kos Adası, Deniz Ambulansı, Bodrum
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