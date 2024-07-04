Yasak Olan Yerde Denize Giren 3 Kişi Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Olay, Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu Mervealtı mevkisinde yaşandı. Cankurtaran olmaması nedeniyle denize girmenin yasak olduğu bölgede suya giren üç kişi, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Güçlükle suda durmaya çalışanları görenler durumu hem denize atlayarak yardım etmeye çalıştı hem de ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri de kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Kıyıya çıkartılan üç kişiye, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, cankurtaran hizmetinin verilmediği, denize girmenin yasak olduğunu ve tehlikeli dalga ve akıntılar nedeniyle bu yasağın getirildiğini hatırlattı. Plaja asılan tabelada yasak olmasına rağmen denize girenlere idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Vira Haber