İMEAK DTO Trabzon Temsilcisi Mehmet Turgay Tufanoğlu Vefat Etti
İMEAK DTO Trabzon Temsilcisi Mehmet Turgay Tufanoğlu vefat etti. Cenazesi, 15 Temmuz 2022 Cuma günü, Trabzon İskenderpaşa Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bahçecik Mezarlığındaki aile kabristanlığında defnedilecektir.
A+A-
Kıymetli dostumuz, İMEAK DTO Trabzon Temsilcisi Mehmet Turgay Tufanoğlu Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhum Tufanoğlu’nun naaşı, 15 Temmuz 2022 Cuma günü Trabzon İskenderpaşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bahçecik Mezarlığındaki aile kabristanlığında defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine, başsağlığı dileriz.
Vira ailesi olarak ailesine ve merhumun yakınları ile sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.
Bu haber toplam 100 defa okunmuştur
Etiketler : imeak dto, trabzon temsilcisi
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.