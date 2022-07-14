İMEAK DTO Trabzon Temsilcisi Mehmet Turgay Tufanoğlu Vefat Etti

Kıymetli dostumuz, İMEAK DTO Trabzon Temsilcisi Mehmet Turgay Tufanoğlu Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhum Tufanoğlu’nun naaşı, 15 Temmuz 2022 Cuma günü Trabzon İskenderpaşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bahçecik Mezarlığındaki aile kabristanlığında defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine, başsağlığı dileriz.

Vira ailesi olarak ailesine ve merhumun yakınları ile sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.