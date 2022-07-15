KOSDER'den 15 Temmuz Mesajı

Demokrasimize ve birliğimize kasteden hain darbe girişimi, aziz milletimizin gösterdiği kahramanca duruş ve kararlılık sayesinde 15 Temmuz 2016’da tarihin karanlık sayfalarına gömülmüştür. Halkımızın varlığını yok sayan ve demokratik düzeni ortadan kaldırmaya çalışan şer odaklarına karşı göğsünü siper eden yüce Türk milleti; hürriyetinden ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya ispat etmiştir. Ayrıca bugün Cumhuriyetimiz ve demokrasimizin aydınlattığı vatan toprağının ulusumuzun dirayeti ve gücüyle her zaman egemen kalacağı açık bir şekilde gösterilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle vatanın bölünmez bütünlüğü ve demokrasimiz uğruna canlarını feda eden demokrasi şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi de saygı ve şükranla anıyorum.

Pınar Kalkavan Sesel

Yönetim Kurulu Başkanı

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği