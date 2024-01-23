İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. DENİZ TİCARETİ

  3. DENİZ TİCARET ODASI

  4. İMEAK DTO’da İstanbul İli Balıkçılık Sorunları İstişare Çalıştayı Düzenlendi
İMEAK DTO’da İstanbul İli Balıkçılık Sorunları İstişare Çalıştayı Düzenlendi

İMEAK DTO’da İstanbul İli Balıkçılık Sorunları İstişare Çalıştayı Düzenlendi

Su ürünleri ve balıkçılık sektöründe yaşanan sorunlar ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM, Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu’nun, “İstanbul İli Balıkçılık Sorunları İstişare Çalıştayı”, gerçekleştirildi.

A+A-

Su ürünleri ve balıkçılık sektöründe yaşanan sorunlar ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM, Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu’nun, “İstanbul İli Balıkçılık Sorunları İstişare Çalıştayı”, gerçekleştirildi.


Meclis Salonunda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çalıştaya, Meclis Balıkçılık ve Su ürünleri Araştırma Komisyonu Başkanı, İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve Komisyon Üyesi Milletvekilleri, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Naiboğlu, 01 No’lu Balıkçılık Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkanı Murat Kul, Başkan Yardımcısı Şekip Yalçın, Komite Üyesi Sait Kanburoğlu, ildeki kamu kurumlarının temsilcileri, öğretim üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.
Çalıştayda, sektör temsilcileri, komisyon üyelerine yaşadıkları sorunları, istek ve çözüm önerilerini aktardı.

2-237.jpg

Vira Haber 

Bu haber toplam 107 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.