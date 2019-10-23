İMEAK DTO’dan IBIA üyelerine resepsiyon verildi

Resepsiyonun açılış gecesinde konuşan İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, IBIA’nın her yıl başka bir ülkede gerçekleştirilen yıllık toplantısına bu yıl İstanbul’da ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Binlerce yıllık geçmişe sahip İstanbul’un mazide Roma ve Osmanlı imparatorluklarına başkentlik yaptığını belirten Kıran, günümüzde de Türkiye Cumhuriyeti’nin nüfus ve ekonomi bakımından en büyük kenti olduğunu dile getirdi.

“İstanbul, Doğu ve Batı

uygarlıkların buluşma noktası”

İstanbul’u Doğu ve Batı uygarlıklarının buluşma noktası olarak gören Tamer Kıran, “Aynı zamanda Asya ve Avrupa’yı bağlayan bir köprü konumunda. Tarih boyunca bir medeniyetler kavşağı olma özelliği taşıyan kent, zengin bir kültürü bünyesinde barındırıyor. Her şehirden ve milletten insanı kaynaştıran atmosferi, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri şüphesiz İstanbul’u, dünyanın diğer metropollerinden farklı kılıyor” dedi.

Çanakkale ve İstanbul boğazlarından yılda yaklaşık 85 bin gemi geçtiği bilgisini veren Tamer Kıran, şöyle devam etti: “Kongrenin İstanbul’da ve boğaz kıyısında yapılıyor olmasını da katılımcıların bu yoğun deniz taşımacılığını yakından görmeleri açısından eşsiz bir fırsat olacağını değerlendiriyorum. Bu vesile ile tüm konuklarımız İstanbul’un ne kadar önemli bir ikmal istasyonu olduğunu bizzat yerinde görme fırsatını bulacaklar.”

“Çözüm önerileri ele alınacak”

IMO sülfür oxide emisyonlarının 1 Ocak 2020’den itibaren yürürlüğe gireceğine değinen Tamer Kıran, 2020 regülasyonu öncesinde hazırlıkların gözden geçirilmesi açısından da önemli olacağının altını çizdi. Üç gün sürecek toplantılar boyunca, global denizciliğin önemli düzenlemelerine ilişkin hazırlıklar yapılacağını söyleyen Kıran, “Yaşanabilecek güçlükler ve çözüm önerileri İstanbul’da ele alınacak. Temiz bir dünya ve okyanus çevresi için 2020 IMO regülasyonları gemiler ve bunker endüstrisi için çok önemli yenilikler getirecek. Kongre, çalışmaları ve sonuçları ile şüphesiz global denizcilik sektörüne yeni ufuklar açacak” şeklinde konuştu.

Öte yandan, resepsiyona IBIA Yönetim Kurulu Başkanı Micheal Green, IBIA Direktörü Unni Einemo, DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı. İstanbul’da yapılan IBIA toplantısının 22-24 tarihleri arasında gerçekleşecek. Ayrıca, 25 ülkeden 260 üzerinde kayıtlı delegenin etkinliğe katılması bekleniyor.

Vira Haber