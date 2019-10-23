Kotra’dan GİSBİR’e ziyaret

14 Ekim 2019 tarihinde Kotra (Kore Ticaret Yatırım) Küresel İş Platformu 17 kişilik özel bir heyetle Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ’i ziyaret etti.

Koreli şirketleri temsilen ziyarete katılanlara öncelikle GİSBİR ve denizcilik sektörü tanıtıldı. Akabinde soru cevap şeklinde gerçekleşen toplantıda, Koreli şirketlerin Türkiye pazarında daha etkin rol almak için ihtiyaç duyulan gereksinimlerden bahsedildi.

GİSBİR ziyareti sonrasında heyet, Tuzla Bölgesi’nde tersane ziyaretinde bulundu.

Vira Haber