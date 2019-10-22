Yunanistan ile GKRY arası gemi seferi

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Denizcilik Müsteşarı Natasa Pilidu’nun dün yaptığı açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti Denizcilik Müsteşarlığı’nda bu konu üzerinde çalışan bir ekip bulunduğunu ve AB Komisyonu’na sunulacak öneriyle ilgili “hummalı bir hazırlık yaptığını” söylediğini yazdı.

Haberde, Pilidu’nun, gemicilik sektörünün geliştirilmesiyle ilgili olan “Çevreye Saygı Duyuyorum-Güvenliği Artırıyorum” adlı devlet teşvik programının da sunumunu yaptığı kaydedildi.

Vira Haber