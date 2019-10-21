Robotik gemi,Atlas Okyanusu'nu  geçecek

Mayflower gemisinin 1620'de Atlantik Okyanusu'nu geçerek göçmenleri Amerika'ya taşımasından tam 400 yıl sonra, yeni nesil bir Mayflower gemisi aynı yolu, bu sefer içerisinde tek bir insan bile olmadan alacak.

Mayflower Otonom Gemisi'nin, 6 Eylül 2020'de İngiltere'nin Plymouth limanından yola çıkarak yaklaşık 12 gün sonra ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Plymouth kentinde karaya çıkması bekleniyor. Bu yolculuk dahilinde gemi, yaklaşık 5 bin 149 km'lik bir mesafeyi katedecek.

Güneş ve rüzgâr enerjisi ile çalışan ve navigasyon sistemi ile yönlendirilen fütüristik gemi bu yolculuğa, ismini aldığı Mayflower'ın okyanusu geçişinin 400. yıl dönümü nedeniyle yapılan kutlamalar kapsamında çıkacak.

"Halkın hayal gücünü harekete geçirmek istedik"

İnsansız Mayflower gemisi projesini hayata geçiren katılımcılardan İngiltere Plymouth Üniversitesi bilim ve mühendislik fakültesi dekanı Kevin Jones, yolculuk hakkında "Görsel olarak ilgi çekici ve ileriye dönük, halkın hayal gücünü harekete geçirecek bir şey olmasını istedik." şeklinde konuşuyor.

Henüz Polonya'nın Gdansk kentindeki bir tersanede yapım aşamasında olan geminin 16 metre uzunluğunda olması bekleniyor. Geminin 3 alüminyum gövdesini güneş panelleri kaplayacak. Enerji, gemiye yerleşik bulunan bataryalarda saklanacak ve geminin elektrik motorları ile pervanelerine güç sağlayacak. Geminin yolculuk boyunca en yüksek hızının saatte 37 kilometre olacağı düşünülüyor.

Her ne kadar Kevin Jones ve meslektaşları ihtiyaç duyulmamasını umsa da gemide bir de acil durumlar için yedek biyodizel jeneratör bulunacak.

Mikroplastik seviyesini belirlemek için numune alacak

Yeni gemi, hava basıncı, su sıcaklığı ve tuzluluk oranını ölçecek sensörlerle donatılacak ve okyanustaki mikroplastik seviyesinin belirlenmesi için su numuneleri alacak.

Geminin ayrıca, okyanusun farklı bölgelerindeki popülasyonlarını incelemek için balina gibi deniz memelilerini dinleyecek akustik sensörleri olacak.

Jones, geminin özelliklerinin ileri bilimsel araştırmalara ilham vereceğini umduğunu belirterek "Otonom bir geminin neler yapabileceğini göstermek istedik böylelikle başka fırsatlar yaratılmasına kapı aralayabilir." değerlendirmesinde bulunuyor.

Yapay zeka sistemlerinin de kullanıldığı gemiye ilişkin, projeye katılmayan Southampton Üniversitesi deniz akışkan dinamiği profesörü Stephen Turnock, geminin yolculuğu başarı ile tamamlamasının kargo gemileri ve diğer özerk gemi filolarının önünü açması ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor. Bununla birlikte Turnock'a göre, Mayflower Otonom Gemisi'nde görülen benzer teknolojiler, mevcut gemilerin daha güvenli ve verimli olmalarını sağlayabilir.

Vira Haber