İMEAK DTO’nun Ocak Ayı Meclis Toplantısının Konuğu Ticaret Bakanı Mehmet Muş Oldu

Meclis Salonu’ndaki toplantıya, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş ile Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli katıldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Meclise hitaben yaptığı konuşmanın ardından İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak ve Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ile Meclis Başkanlık Divanı’na geçerek üyelerin sorunlarını dinledi, istişarede bulundu, sorunların çözümü noktasında ilgili Genel Müdürlerine görev tevdi etti.

İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak yaptığı konuşmada, Oda’nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Bayrak, denizcilik sektörüne gösterdiği yakın ilgi ve desteğin yanı sıra Meclis Toplantısına teşrif ederek üyelerle istişare etme fırsatı veren Bakan Mehmet Muş’a teşekkürlerini ifade etti.

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da, 2023 yılının ilk Meclis toplantısında çok önemli bir ismi ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a, teşrifleriyle İMEAK DTO Meclisini onurlandığı için teşekkür etti.

Küresel Ekonomideki Belirsizlikler

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, enerji şoku, tedarik zincirlerindeki aksaklıklar, emtia krizi, gıda sıkıntısı, doğal felaketler, jeopolitik gerginlikler ve yüksek enflasyonun damgasını vurduğu ve herkes tarafından zor olarak nitelendirilen 2022 yılını geride bıraktıklarını belirten Tamer Kıran, 2022 yılında küresel büyümenin beklentilerin altında kaldığını, enflasyonun ise çok üzerine çıktığını kaydetti.

Tamer Kıran, “Tarihi bir süreçten geçiyoruz ve bunun bir anda bitmesini beklemek de çok gerçekçi değil. Bir değişim ve dönüşüm dönemindeyiz. Başta jeopolitik olmak üzere öngöremediğimiz birçok gelişme tahminleri değiştirebilir. Küresel ekonomide bizleri büyük bir ihtimal ile resesyon ve dezenflasyonun beklediğini biliyoruz ama bunların boyutu konusunda birçok belirsizlik de bulunuyor.” dedi.

Türkiye ekonomisinin ise geçen yılın ilk yarısında yüzde 7,5 civarında, üçüncü çeyrekte yüzde 3,8 büyüdüğünü belirten Tamer Kıran, yeni yılda iç talepteki canlanma ile yılın ilk yarısında büyümenin yüzde 4’ler üzerine çıkmasının beklendiğini söyledi. Aralık ayı enflasyonunda da net bir şekilde izlendiği gibi önümüzdeki aylarda da enflasyon inişini sürdüreceğini öngördüklerini belirten Tamer Kıran, “2023 yılında enflasyon ile mücadelenin en önemli gündem maddesi olmaya devam edeceğini değerlendiriyoruz.” diye konuştu.

Uluslararası Ticaretin %85,1'i Denizyolu İle Gerçekleşti

Denizcilik piyasalarını da değerlendiren Tamer Kıran, küresel tedarik zincirinin temeli olan denizyolu taşımacılığında, Covid-19 salgını ile değişen küresel eğilimlerin navlun maliyetlerinde aşırı dalgalanmaya yol açtığını, sektörün benzeri görülmemiş kesinti ve sıkışıklığı yönetmek zorunda kaldığını hatırlattı.

2022 yılının ise denizyolu taşımacılığı sektörünün, Covid-19'un etkisi, Rusya-Ukrayna çatışması ve dünya ekonomisindeki dalgalanma nedeniyle deniz taşımacılığına olan ihtiyacı yönetmenin yanı sıra, yeşil dönüşüm için gerekli regülasyonlara odaklandığı bir yıl olduğunu belirten Tamer Kıran, “Yıl genelinde küresel deniz ticaret hacmi bir önceki yıla göre %0,3 azalarak 11 milyar 983,4 milyon ton olurken, uluslararası ticaretin %85,1'i denizyolu ile gerçekleşti. 2023 yılı için belirsizlikler devam etse de denizyolu taşımacılığının ton bazında %1,5, ton-mil bazında %2,8 büyümesinin beklendiğini söyleyebiliriz.” dedi.

Tamer Kıran, 2022 yılında dünya filosunun yıllık %3,1 büyüyerek 2 milyar 195 milyon DWT’ye ulaşırken, 2023 yılı için ise filoda %2’lik bir büyüme tahmin edildiğini söyledi.

Türk Denizcilik Sektörü hakkında bilgi veren, sektörün Türkiye için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Tamer Kıran, “Ticaret filomuzu, artık 33-34 milyon DWT’den, 50 milyon DWT’ye çıkarmamız, limanlarımızı dünyanın en önemli lojistik merkezleri, tersanelerimizi ise yeni nesil gemilerin üretildiği yerler haline getirmemiz gerekmektedir. Aksi takdirde dış ticaretimiz ulaşımdan kaynaklı problemler nedeniyle ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilecektir.” dedi.

Kovid-19 sonrası döneme yönelik olarak ülkelerin küresel ticarette rekabet avantajı sağlamak için ciddi hazırlıklar içinde olduklarını, lojistik sektörünün, tüm bu hazırlıkların odak noktasında yerini aldığını vurgulayan Tamer Kıran, geleceği etkileyecek çok önemli bir sorun olan İklim Krizi konusunun da Dünyanın gündeminde ön sıralardaki yerini koruduğuna dikkat çekti.

Yeşil Dönüşümün Denizcilik Sektörüne Etkileri

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Avrupa Birliğinin bu konudaki önlemlerini anlatan Tamer Kıran, son olarak AB Komisyonu, AB Konseyi ve AB Parlamentosu arasında 11-16 Aralık haftasında yapılan toplantıda “Fit for 55” mevzuat paketinde uzlaşıya varıldığını ve AB ETS’ye (Emisyon Ticaret Sistemi) denizciliğin dahil edilmesi ve 1 Ocak 2024’ten itibaren Denizciliğin AB ETS sisteminin içinde yer alması kabul edildiğini kaydetti. Tamer Kıran, ETS sisteminin devreye girmesiyle, 1 Ocak 2022 itibarıyla 80.65 avro/ton-CO2 olan ETS bedeli ve 2020 yılı yakıt sarfiyatlarının baz alınması halinde Türk filosuna toplamda 124.7 milyon avro ek finansal yük geldiğinin hesaplandığını söyledi. Kıran, ETS bedellerinde önümüzdeki dönemde artış beklendiğine dikkat çekti.

Tüm bu düzenlemeler sonucunda ortaya çıkacak sorunlar ve denizcilik sektörümüzün uluslararası rekabetini olumsuz etkileyecek maliyetlerle karşılaşmamak için denizciliğin tüm alt sektörlerinde yeşil dönüşümün devlet politikası olarak benimsenmesi ve her alanda güçlendirilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Tamer Kıran, “Ticaret Bakanlığımız tarafından Temmuz 2021 ‎‎ayında yayınlanmış olan ulusal ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nda yer alan Sürdürülebilir ‎Akıllı ‎Ulaşım Başlığı altında ‘6.2 Yeşil Denizcilik ve Yeşil Liman Uygulamalarının Geliştirilmesi’ ‎hedefine ‎yer verilmesinin sektörümüz açısından önemli olduğunu değerlendiriyor, hedeflere ulaşmak ‎maksadıyla sonuca yönelik düzenlemelerin de yapılmasının son derece önemli olduğunu vurgulamak istiyorum.” diye konuştu.

“Sorunların Üstesinden Geleceğimize İnanıyorum”‎

Denizcilik sektörünün, Ticaret Bakanlığını ilgilendiren sorunları konusunda hazırladıkları bir dosyayı arz ettiklerini belirten Tamer Kıran, “Biliyoruz ki iş dünyasına engel oluşturan her sorunu dikkatli takip ediyor, aşılması noktasında elinizden gayreti sarf ediyorsunuz. Denizcilik sektörü olarak bu zamana kadar pek çok zorlu süreçten geçtik. Kamu özel sektör el ele vererek tüm bu sıkıntılı dönemleri aşmasını bildik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde zatıalinizin koordinasyonunda devletimizle el ele vererek yine bu sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılının idrak edildiği, Türkiye Yüzyılı’na adım atılan bugünlerde asla karamsarlığa kapılmadan, yılmadan, gayret göstererek ülkemizin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alması için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirten Tamer Kıran, Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın verdiği şevk ve motivasyonla hedeflere ulaşma noktasında en ufak tereddütleri olmadığını ifade etti.

Toplantının sonunda, İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak ve Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a gemi maketi takdim etti.

Kaynak: İMEAK Deniz Ticaret Odası